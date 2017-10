Le troupe di due serie TV e di un lungometraggio cinematografico, oltre ad alcune produzioni per la realizzazione di documentari, spot e shooting pubblicitari, sono presenti in questi giorni a Palermo.

Si tratta delle serie televisive “Il Cacciatore”, “La Mafia Uccide solo d’estate” e del lungometraggio cinematografico “Una storia senza nome”, un thriller incentrato sul furto della Natività del Caravaggio dall’Oratorio di San Lorenzo di Palermo – con la regia del palermitano Roberto Andò.

“Palermo – dichiara il sindaco Leoluca Orlando – sempre più si lascia alle spalle un passato fatto sì di stereotipi ma anche di una triste realtà di presenza criminale. Dalla moda alla fiction, la nostra città appare sempre più vocata ad essere il set ideale per eventi culturali di alto livello, che ne promuovono l’immagine positiva e di riscatto, volano di nuova economia e nuova attrattività. Il Comune in questo gioca un ruolo importante, con la sua “Film Commission”, una struttura ad-hoc che fornisce ogni forma di supporto logistico ed organizzativo per quanto di competenza dell’amministrazione pubblica”.

Ecco tutte le produzioni cinematografiche.

“Il cacciatore”

Serie tv in 12 puntate, regia di Stefano Lodovichi e Davide Marengo

Cast : Francesco Montanari, David Coco, Paolo Briguglia, Francesco Foti, Marco Rossetti, Roberta Caronia, Miriam Dalmazio, Roberto Citran, Edoardo Pesce, Giulio Beranek, Nicola Riganese, Claudio Castrogiovanni , Katia Greco.

Produzione Esecutiva: Cross Production srl

Riprese a Palermo settembre/ottobre 2017

Data prevista messa in onda RAI 2 Prima serata: mese di febbraio 2018

“La mafia uccide solo d’estate”

Seconda stagione della serie tv, diretta da Luca Ribuoli

Cast: Claudio Gioè, Anna Foglietta, Francesco Scianna, Nino Frassica, Valentina d’Agostino, Angela Curri ed Edoardo Buscetta.

Produzione Wildside srl con Rai Fiction per Rai 1

Idea e Voce narrante: Pif

Riprese a Palermo periodo 19 Ottobre – 25 Novembre 2017

Data prevista per la messa in onda televisiva: in concomitanza con la giornata nazionale della memoria per le vittime della mafia – Marzo 2018

“Una storia senza nome”

Lungometraggio. Regia di Roberto Andò

Cast: Alessandro Gassman, Micaela Ramazzotti, Renato Carpentieri, Laura Morante, Jerzy Skolimowski.

Produzione Bibi Film tv sostenuto da Mibact e Rai Cinema

Riprese a Palermo periodo 06 -18 Novembre 2017

DOCUMENTARI

– “Palermo Capitale del Mediterraneo” Produzione SKY HD

– “Cercando Goethe” regia Peter Stein

– “GEO” produzione Rai 3

– documentario emittente giapponese NHK BS1

– “Grand Tour Destinazione Italia” produzione RAI Storia

– DocuFilm “Cosa Nostra”

– “Faut Pas Rever” produzione TV Francese France TV3