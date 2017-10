Palermo si stringe attorno al lutto della famiglia per la perdita di Andrea Di Martino, un’istituzione dei panini noto a ogni abitante della città. Dagli anni settanta, ormai, portava avanti una storica attività presso via Mazzini e molte delle sue specialità erano ritenute senza pari: tra i prodotti inestimabili ricordiamo le patatine al rosmarino o l’hamburger con cheddar all’americana.

Tappa fissa al centro di Palermo

Andrea Di Martino nel corso degli anni ha saputo innovare e dare lustro al suo lavoro, ha mantenuto alta la qualità dei suoi prodotti e ha adeguato correntemente ai tempi il suo locale. La determinazione e l’impegno lo hanno premiato con la fiducia e la fedeltà dei palermitani che nei decenni lo hanno scelto e preferito. Di Martino è riuscito portare avanti la sua passione e con essa anche il successo del suo locale, trasformato da semplice osteria a panineria, fast food e wine bar. Sempre pronto a rispondere alle esigenze dei clienti e delle mode ma ponendo al primo posto il gusto e la cordialità.

Una perdita sentita

Numerosi i messaggi apparsi su Facebook da parte dei palermitani che hanno voluto manifestare il cordoglio per la morte di Andrea Di Martino. Il carattere divertente e l’attitudine all’ironia verranno ricordati dai molti che hanno legato al suo storico locale e alla sua persona parecchi momenti conviviali e gioiosi. Per quanti vorranno ancora dare un ultimo saluto al caro Di Martino, il funerale sarà celebrato domani sabato 14 ottobre alle ore 9:30 presso la Chiesa di Santa Maria di Monserrato in piazza Croci.