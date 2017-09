Giro di vite della polizia municipale sul volantinaggio pubblicitario. Multate dieci attività commerciali per pubblicità abusiva. Una è stata chiusa: reclamizzava senza autorizzazione un’attività di ristorazione abusiva. Sanzioni per un importo totale di circa 12.000 euro.

Il Comando di via Dogali, su input dell’amministrazione comunale ha intensificato i controlli per contrastare il dilagante fenomeno della distribuzione di volantini e depliant promozionali in città che abbandonati per strada incidono sul decoro urbano e la vivibilità dell’ambiente e sul funzionamento del servizio di igiene urbana.

Il bilancio dei verbali

Nel giro di una settimana il bilancio registra 10 verbali per illecito amministrativo con contestazione al trasgressore/soggetto pubblicizzato degli articoli 7 e 11 del regolamento comunale sulla pubblicità che prevede una sanzione di 412 euro.

I controlli non si sono fermati alla distribuzione dei volantini, ma partendo dal sopralluogo su strada, gli agenti del nucleo vigilanza pubblicità hanno compiuto una serie di accertamenti amministrativi sull’attività pubblicizzata.

Così dalle verifiche di un volantinaggio abusivo che reclamizzava un ristorante del quartiere Zisa, è stato accertato che l’attività era totalmente abusiva, esercitata senza le necessarie autorizzazioni amministrative.

Nei confronti del titolare, M.P. di 56 anni, oltre alle sanzioni per un importo totale di 8,000 euro, è stata effettuata l’immediata chiusura dell’attività abusiva.