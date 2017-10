Il direttore sportivo Fabio Lupo fa il punto della situazione sul Palermo e sull’avvio di stagione, tra risultati e un bilancio anche sul clima che si respira in casa rosanero in vista delle prossime giornate, spaziando anche sul calcio nazionale e sulla situazione in Serie A.

Bilancio positivo

Intervistato da Tuttomercatoweb, il suo bilancio dopo le le prime giornate è positivo: “C’era una situazione di disamore nell’ambiente. Siamo partiti da una situazione problematica e chiunque avrebbe firmato per poter stare oggi al nostro posto. Siamo contenti”.

E ora testa al Parma, ma anche ad alcuni rinnovi importanti: “Dalla Serie C sono salite squadre di tradizione e blasone. Il Parma è una delle pretendenti alla promozione come lo siamo noi. Sarà una partita delicata. Per il rinnovo di La Gumina siamo vicini: mancano i dettagli. Accardi e Fiordilino? Stiamo lavorando anche per loro. Ma in questo momento il discorso delle posizioni contrattuali non deve essere la priorità”.

C’è spazio anche per un commento sulla Serie A e su un “pupillo” di Lupo, Chalanoglu: In Italia è difficile ambientarsi, ma dimostrerà tutto il suo valore. Flop Verona e Benevento? Non per l’organico ma per le difficoltà per le neopromosse, oramai sempre più ardue. Mi ha sorpreso invece l’avvio positivo della SPAL”.