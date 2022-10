Parte questa mattina alle 9.00 la nona Palermo International Half Marathon che si articolerà nell’ormai tradizionale percorso tra Mondello ed il centro città (valida quale terza prova del circuito Running Sicily-Coppa Conad), prevede il traguardo dei 10 chilometri e della mezza maratona.

Oltre 800 gli atleti iscritti alla gara. Il Comune ha emesso un’ordinanza disponendo la chiusura di numerose strade con relativi divieti di sosta. Il provvedimento, avrà efficacia fino alle 18.30 di domani o comunque sino a cessate esigenze.

Info untili per gli atleti

Partenza ore 9:00 presso l’Antico Stabilimento Balneare di Mondello

presso l’Antico Stabilimento Balneare di Mondello Ristori 5Km-10Km-15 km;

Spugnaggi 7.5Km-12.5Km-17.5Km;

Deposito Bagagli; Spogliatoi;

Strade chiuse e divieti di sosta

Viale Regina Elena – tratto compreso tra via Glauco e via Anadiomene: chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; i veicoli autorizzati provenienti da piazza Valdesi e/o dalle traverse in direzione via Teti, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra per via Glauco.

Il provvedimento di chiusura al transito veicolare, valido dalle ore 9 alle ore 12.30, o comune sino a cessate esigenze per il 16 ottobre 2022 in occasione della partenza e successivamente arrivo della manifestazione, riguarderà le seguenti vie e piazze:

Viale Regina Elena – tratto compreso tra via Anadiomene (esclusa) e piazza Valdesi (andata e ritorno);

Piazza Valdesi – intera piazza (andata e ritorno) escluso il tratto a destra compreso tra viale Principe di Scalea e viale Margherita di Savoia;

Viale Margherita di Savoia – intero tratto (andata e ritorno) – lato monte; I veicoli provenienti da Mondello avranno l’obbligo di svoltare a destra in direzione Palermo centro, percorrendo la via Mater Dolorosa;

Viale Diana – tratto compreso tra viale Margherita di Savoia e piazza Leoni, compresi i varchi e le stradelle interne al parco della Favorita che collegano i viali principali (andata e ritorno);

Viale Ercole – tratto compreso dal cancello Giusino a viale del Fante, compresi i varchi e le stradelle interne al parco della Favorita che collegano i viali principali; sul prolungamento dello stesso, dalla Statua d’Ercole e fino al piazzale antistante la Palazzina Cinese e fino a piazza dei Quartieri (andata e ritorno).

L’organizzazione si attiverà per il rilascio del nulla osta da parte del Sindaco per consentire il passaggio della manifestazione all’interno di Villa Niscemi e per attivare gli Uffici preposti per l’apertura dei cancelli di Palazzina Cinese;

Piazza dei quartieri – intera piazza;

Ingresso Villa Niscemi in direzione viale Ercole;

Via Case Rocca – tratto di collegamento viale del Fante/viale Ercole;

Piazza Leoni – tratto compreso tra viale Ercole e via dell’Artigliere: chiusura al transito veicolare nel tratto interessato al passaggio degli atleti in ingresso e uscita dal Parco della Favorita (andata e ritorno);

Via dell’Artigliere – tratto compreso tra piazza Leoni e piazza Vittorio Veneto-entrambe le carreggiate utilizzate secondo i sensi di marcia (andata e ritorno);

Via del Bersagliere – intero tratto compreso tra piazza Don Bosco e via dell’Artigliere;

All’imbocco della strada, con accesso da piazza Don Bosco: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “strada senza uscita”, in quanto la strada ha sbocco su via dell’Artigliere (percorso di gara), dalle ore 8 alle ore 12.30 e comunque fino al termine della gara (ovvero, fino a cessate esigenze);

Via del Granatiere – intero tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Generale Antonio Di Giorgio;

All’imbocco della strada, con accesso da via Generale Antonio Di Giorgio: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “strada senza uscita”, in quanto la strada non ha sbocco su piazza Vittorio Veneto (percorso di gara), dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e comunque fino al termine della gara (ovvero, fino a cessate esigenze);

Piazza Vittorio Veneto – tratto compreso tra le vie Libertà e dell’Artigliere, che sarà transennato e percorso dagli atleti in doppio senso di marcia;

Sarà consentito il transito veicolare ai veicoli provenienti da viale Croce Rossa in direzione via Brigata Verona; le suddette corsie dovranno essere delimitate con elementi idonei ad impedire qualsiasi interferenza tra le corsie sopra menzionate;

Via Libertà – tratto compreso da piazza Vittorio Veneto alle piazze Castelnuovo/Ruggero Settimo – carreggiata centrale, in andata e ritorno; in tutte le strade che confluiscono sulla stessa in entrata ed in uscita, dovrà essere collocato il segnale verticale temporaneo mobile “strada senza uscita”, in quanto le strade non hanno sbocco su viale Libertà (percorso di gara); sospensione temporanea del provvedimento vigente riguardo l’utilizzo della pista ciclabile lungo tutta la via Libertà; carreggiata laterale di monte – nel tratto compreso tra via Carducci e via XII Gennaio: istituzione del senso unico di marcia; i veicoli ivi marcianti sulla carreggiata laterale di monte, in prossimità di via XII Gennaio, effettueranno l’obbligo di svolta a destra per via XII Gennaio, in direzione via XX Settembre;

Via Carducci – i veicoli ivi marcianti in prossimità da via Libertà (lato di monte) effettueranno l’obbligo di svolta a sinistra sulla laterale di via Libertà, in direzione via XII Gennaio;

Piazza Ruggero Settimo – i veicoli provenienti da via Turati, potranno continuare la marcia sulla laterale di mare di via Libertà;

Piazza Castelnuovo – tratto compreso tra via Libertà e via XX Settembre (esclusa), inclusa l’ansa riservata alla sosta dei taxi, adiacente l’area pedonale, compresa tra la stradella di collegamento antistante il Palchetto della Musica, in direzione via Libertà, sul lato sinistro nel senso di marcia: divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare, dalle ore 7 alle ore 12.30 e comunque fino al termine della manifestazione; nel tratto compreso da di fronte la stradella di collegamento antistante il Palchetto della Musica, dopo la fermata AMAT e via XX Settembre, sul lato dx nel senso di marcia, in direzione via Dante: divieto di sosta con rimozione coatta eccetto i taxi, dalle ore 7 alle ore 12.30 e comunque sino al termine della manifestazione;

Via della Favorita – intero tratto, compreso tra il largo Willy Brandt ed il cancello Est della Favorita, che costituisce l’accesso al viale Diana da via della Favorita, in andata e ritorno;

Largo Willy Brandt – intero slargo;

Viale Principe di Scalea – nel tratto compreso tra il viale Galatea e il viale Regina Margherita.

Particolare attenzione dovrà essere presa per tutte le strade che confluiscono su viale Regina Elena in entrata, collocando un segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poiché la strada non ha sbocco su viale Regina Elena, dalle ore 8 alle ore 12.30 e comunque

sino al termine della gara (ovvero, fino a cessate esigenze);

QUI L’ORDINANZA DEL COMUNE

La sospensione per la durata della manifestazione, dell’utilizzo delle piste ciclabili lungo le vie e piazze interessate dal presente provvedimento e dell’ordinanza dirigenziale numero 258 del 22/02/2017 e successive modificazioni che, al termine della manifestazione, sarà ripristinata sino alla sua naturale ora di scadenza. La polizia municipale riaprirà il transito veicolare delle vie e piazze interessate alla manifestazione dopo il passaggio dell’ultimo concorrente e delle auto dell’organizzazione.