Palermo in piazza per il clima. La città partecipa alla mobilitazione per sollecitare azioni urgenti contro i cambiamenti climatici.

Stando alle previsioni dei ragazzi, la città sarà attraversata da una marea di giovani in corteo per il terzo “Global Strike for Future”, e dopo l’ok del ministro, diverse scuole della città hanno autorizzano la partecipazione.

Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ha infatti suggerito di “considerare giustificate le assenze degli studenti occorse per la mobilitazione mondiale contro il cambiamento climatico”. Nella circolare i Collegi dei docenti vengono invitati “a valutare la possibilità che tale giornata non incida sul numero massimo delle assenze consentite dal monte ore personalizzato degli studenti”.

Anche Catania oggi scende in piazza in occasione del 3° Sciopero Globale per il Clima, qui una manifestazione si snoderà lungo la Via Etnea, partendo dalla Piazza Roma per concludere in Piazza Università.

Oggi è la giornata conclusiva della settimana di mobilitazione mondiale promossa da Fridays For Future, il movimento internazionale ispirato all’azione dell’attivista svedese Greta Thunberg.

Palermo in piazza per il clima: un grido d’allarme lanciato dai giovani di tutto il pianeta

Il movimento chiede ormai da mesi, nelle città di tutto il mondo, di ascoltare il grido d’allarme lanciato dalla comunità scientifica e rivolge a governi e istituzioni a più livelli la richiesta di prendere provvedimenti immediati per contrastare il cambiamento climatico, con un conseguente cambio di rotta nel sistema politico e produttivo. Scioglimento dei ghiacciai, siccità, desertificazione, eventi climatici estremi, migrazioni forzate, estinzione di interi ecosistemi sono solo alcuni dei fenomeni che già oggi si verificano su tutta la Terra.

Il problema dei cambiamenti climatici infatti diventa sempre più urgente: l’ultimo rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change dell’ONU – il principale organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici -, conferma queste preoccupazioni ricordandoci che abbiamo meno di 11 anni prima di superare il punto di non ritorno.

L’invito a partecipare è stato accolto anche dalla Rete degli studenti medi Sicilia che saranno presenti a tutte le manifestazioni di Fridays for Future presenti sul territorio siciliano: Palermo, Siracusa, Messina, Milazzo, Caltanissetta, Modica, Alcamo, Marsala e Trapani.