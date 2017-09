Tanta sofferenza ma sorriso finale. Il Palermo ha la meglio sul Perugia per 1 – 0, decisiva la rete su rigore di Nestorovski. Primo tempo all’insegna dell’equilibrio, ma sono degli umbri le occasioni migliori. Il tacco di Buonaiuto mette paura a Posavec. Lo stesso portiere croato, a fine primo tempo, liscia clamorosamente l’uscita con i piedi ma Buonaiuto spreca tutta a porta vuota.

Nella ripresa le emozioni non mancano. Chochev e Han sfiorano la rete, bravi Rosati prima e Posavec poi. Al minuto 81 l’episodio decisivo: Ros concede un rigore generoso ai rosanero, Nestorovski non sbaglia. Al 90′ Bellusci si fa buttare fuori, ma i rosanero resistono anche con un uomo in meno e portano a casa tre punti preziosi.

RILEGGI IL LIVE DEL MATCH.

22.36 – FINE PARTITA!

93′ – Ultimi disperati tentativi del Perugia alla ricerca del pareggio.

91′ – Tedino corre ai ripari. Cionek prende il posto di Coronado.

4 MINUTI DI RECUPERO!

90′ – ROSSO DIRETTO PER BELLUSCI! Piede a martello del difensore rosanero su Mustacchio, per Ros è espulsione diretta! Rosanero in inferiorità numerica.

88′ – Il Palermo prova a controllare il match e Tedino congela Embalo, che era pronto ad entrare in campo.

86′ – Scontro di gioco tra Murawski e Volta, i due rimangono a terra ma si rialzano dopo qualche secondo.

85′ – RISPOLI! Azione insista del Palermo, palla vagante che Rispoli cerca di mandare in rete di sinistro. Il terzino va vicino al raddoppio!

84′ – COLOMBATTO! Punizione del regista umbor, palla alta di non molto.

81′ – GOOOL PALERMO! Nestorovski non fallisce dagli undici metri! Il macedone angola, Rosati indovina l’angolo ma non riesce ad intercettare la conclusione!

79′ – RIGORE PER IL PALERMO! Cross di Nestorovski e palla che rimbalza sul braccio di Colombatto dopo aver toccato il ginocchio. Per Ros è rigore! Penalty dubbio concesso ai rosanero.

74′ – Con l’ingresso di Rispoli, più cross dalla destra ma nessun pericolo per la difesa umbra.

69′ – Secondo cambio per Tedino: fuori Chochev, dentro Jajalo.

65′ – Fase non spettacolare del match. Squadre alla ricerca del vantaggio con manovre confuse.

61′ – Primo cambio per Tedino: Rispoli prende il posto di Morganella!

60′ – Ancora Perugia pericoloso in area rosanero.

58′ – HAN! Cross di Del Prete, han anticipa Posavec di testa ma manda alto a pochi centimetri dalla porta rosanero! Quante occasioni!

57′ – CORONADO! Conclusione di collo destro e palla che sfiora il palo!

56′ – Ancora tenta il sinistro di prima intenzione. Conclusione innocua.

53′ – HAN! Il nordcoreano è solo in area, ma Posavec si riscatta e salva il risultato in uscita bassa!

51′ – CHOCHEV! Volta regala palla al bulgaro, conclusione ravvicinata respinta da Rosati. Che occasione!

46′ – Nessun cambio per Tedino. Giunti è stato invece costretto, già nel primo tempo, a giocarsi la carta Emmanuello al posto dell’infortunato Bianco.

ORE 21.37 – VIA AL SECONDO TEMPO!

ORE 21.21 – FINE PRIMO TEMPO!

49′ – BUONAIUTO! Lancio lungo, Posavec liscia clamorosamente l’uscita con i piedi ma il trequartista umbro sbaglia a porta vuota!

47′ – Gioco ancora fermo. Bianco esce in barella con un vistoso taglio sul ginocchio. Giunti è costretto alla sostituzione: entra Emmanuello.

2 MINUTI DI RECUPERO

45′ – AMMONITO CHOCHEV! Quinti giallo della gara, terzo per il Palermo. Rimane a terra dolorante Bianco.

43′ – Punizione di Coronado, incornata alta di Nestorovski.

40′ – NESTOROVSKI! Cross di Aleesami, Nestorovski anticipa Monaco e sinistro che Rosati para in due tempi!

39′ – Sugli sviluppi del corner, sinistro al volo dal limite del norvegese, blocca Rosati

38′ – CORONADO! Contropiede rosanero, cross arretrato di Aleesami per Coronado. Destro deviato che termina alto!

36′ – GIALLO PER COLOMBATTO! Entrata dura su Nestorovski, giallo e centrocampista che rimane a terra.

35′ – Struna rischia il secondo giallo! Finta di Han e scatto, Struna lo stende. Ros grazia il difensore rosanero!

31′ – Conclusione di Buonaiuto respinta, Del Prete tenta da distanza siderale: nulla di fatto.

30′ – AMMONITO STRUNA! Leggera gomitata di Struna su Buonaiuto e punizione dalla sinistra per il Perugia.

27′ – HAN! Lancio di Bianco per Han, il nordcoreano stoppa e tira da posizione defilata. Palla sull’esterno della rete.

26′ – Qualche errore di troppo del Palermo in fase di impostazione. Perugia ben compatto in difesa.

23′ – Squillo del Palermo! Coronado libera Morganella, cross dal fondo che attraversa l’area ma Nestorovski non ci arriva!

21′ – BANDINELLI! Destro al volo del mediano, palla che non termina lontano dal palo alla destra di Posavec.

19′ – Azione di Mustacchio sulla destra, cross basso al centro area per Han, ma Posavec raccoglie la palla senza problemi.

15′ – Primo quarto d’ora di gioco all’insegna dell’equlibrio. L’unica palla gol è stata del Perugia.

13′ – Ottimo stop di petto di Aleesami che si trasforma in dribbling, palla per il rimorchio di Chochev ma il bulgaro controlla la palla.

8′ – Ci prova Mustacchio, Posavec blocca la sua conclusione.

7′ – BUONAIUTO! Punizione defilaata di Colobatto, Buonaiuto appare sul primo palo e tenta un colpo di tacco al volo! Palla alta di poco e brivido per il Palermo!

4′ – Gara che si preannuncia molto fisica. Spazi intasati in mediana.

1′ – Ros dà il via, si parte! Palermo in classica casacca rosa e pantaloncini neri. Perugia in completa divisa bianca!

ORE 20.29 – SQUADRE IN CAMPO!

PALERMO – PERUGIA 1 – 0

MARCATORI: 81′ rig. Nestorovski

PALERMO: 12 Posavec; 6 Struna, 2 Bellusci, 24 Szyminski; 17 Morganella (61′ Rispoli), 13 Gnahoré, 35 Murawski, 18 Chochev (69′ Jajalo), 19 Aleesami; 10 Coronado; 30 Nestorovski (cap.). A disposizione: 1 Maniero, 22 Pomini, 3 Rispoli, 4 Accardi, 7 Trajkovski, 8 Jajalo, 11 Embalo, 15 Cionek, 20 La Gumina, 21 Fiordilino, 28 Dawidowicz. Allenatore: Bruno Tedino.

PERUGIA: 1 Rosati; 2 Zanon (84′ Pajac), 14 Volta, 6 Monaco, 18 Del Prete (cap.); 25 Bandinelli, 15 Colombatto, 23 Bianco (47′ Emmanuello); 11 Buonaiuto; 16 Han (75′ Frick), 9 Mustacchio. A disposizione: 12 Santopadre, 22 Nocchi, 3 Coccolo, 4 Pajac, 5 Casale, 8 Emmanuello, 13 Dossena, 21 Frick, 26 Terrani. Allenatore: Federico Giunti.

ARBITRO: Riccardo Ros (Pordenone). Assistenti: Domenico Rocca (Vibo Valentia) – Christian Rossi (La Spezia). Quarto ufficiale: Alberto Santoro (Messina).

AMMONITI: 30′ Struna (PA), 36′ Colombatto (PG), 39′ Murawski (PA), 42′ Bandinelli (PG), 82′ Nestorovski (PA)

ESPULSI: 90′ Bellusci (PA)