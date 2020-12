Nonostante le sue condizioni siano sembrate migliori del previsto, il Ponte Corleone di viale Regione Siciliana rischia la chiusura. Il Comune di Palermo e l’Anas hanno infatti effettuato un’ispezione per esaminare lo stato del passaggio, ma servirà ancora circa una settimana per un parere definitivo.

Sulla Circonvallazione sono già in corso lavori urgenti di consolidamento della copertura del Canale Mortillaro. La corsia centrale della strada, all’altezza di via Principe di Paternò in direzione Trapani, è stata chiusa per circa 200 metri.

L’intervento dovrebbe durare ancora 3 settimane, ma è possibile che si debba lavorare anche nell’altra corsia, in direzione Catania: in quel caso si andrebbe verso un prolungamento dei lavori.

