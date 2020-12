La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo valido fino alle ore 24 di domani, martedì 8 dicembre. E’ stata infatti dichiarata l’allerta “gialla” per condizioni meteo avverse in tutta la Sicilia

In particolare, come evidenziato dal bollettino condiviso dalla Protezione Civile: “Dalla tarda serata/notte di oggi, lunedì 7 dicembre, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte”.

