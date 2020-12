Inizierà sabato la quarta edizione della manifestazione “Da Capo a Capo”. L’evento del famoso quartiere di Palermo quest’anno, a causa dei protocolli Covid, sarà in streaming.

Il pubblico potrà collegarsi da casa al sito web del Teatro della Guilla (www.teatroallaguilla.it) o sulla pagina Facebook, per seguire da sabato 12 dicembre alle 12, il percorso artistico-itinerante che intreccia teatro, danza, musica, canto, animazione per i bambini e la storia di Palermo. Regia e montaggio di Ruben Monterosso.

Il concept è nato da un’idea di Valerio Strati, “La magia del Capo rimane anche in streaming – afferma Strati -, come rimane anche la professionalità degli interpreti che hanno pensato anche per quest’anno a delle mini performance pensate ad hoc per la manifestazione”.

A guidare il percorso sarà il giornalista Mario Pintagro che racconterà la storia del quartiere. Primo appuntamento con la performance degli attori Giuseppe Sangiorgi e Ugo Giacomazzi che rivisitano la storia della “Bella Cosimina”. Si procede con l’improvvisazione musicale di Gianni Gebbia e tanto altro ancora.

LEGGI ANCHE

RIFIUTI IN SICILIA, SCELTA LA COMMISSIONE ISPETTIVA PER GLI IMPIANTI