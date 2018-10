Palermo Capitale scherma 2019. E’ questa la decisione assunta dal Consiglio federale della Federazione Italiana Scherma che, nell’istituire il “naming” che annualmente sarà assegnato ad una città italiana, ha voluto indicare Palermo quale “città simbolo” per il prossimo anno.

Nel capoluogo siciliano, infatti, sono in programma tra la fine del 2018 ed il primo semestre del 2019, numerose iniziative: dagli allenamenti collegiali delle Nazionali azzurre di fioretto, spada e sciabola, a gare di carattere nazionale rivolte agli under14, ma anche eventi promozionali e finanche un workshop che coinvolgerà i principali stakeholders a livello nazionale della Federazione Italiana Scherma.

Palermo Capitale scherma 2019, le parole di Scarso e Orlando

La Capitale della Scherma Italiana ospiterà anche i Campionati Italiani Assoluti e Paralimpici 2019, in programma nel mese di giugno e che vedranno protagonisti sulle pedane palermitane atleti del calibro di Aldo Montano, Bebe Vio, Elisa Di Francisca, Arianna Errigo ed i siciliani Daniele Garozzo, primo olimpionico figlio di Sicilia nella storia olimpica della Regione, Giorgio Avola, Rossella Fiamingo e tanti altri.

“Quella di Palermo è una scelta che punta a segnare un ritorno “a casa” della scherma, in una delle sue capitali storiche – dice il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso -. Palermo ha nel suo DNA questa disciplina che veniva praticata soprattutto nei “salotti” delle famiglie nobili; fino a qualche decennio fa, inoltre, la città ha ospitato anche competizioni internazionali. E’ tempo quindi che la scherma torni in una delle città simbolo d’Italia”.

“Siamo grati al Consiglio Federale e al Presidente Scarso – afferma il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando – per questo segnale di attenzione per la nostra città; un’attenzione cui corrisponde e cui corrisponderà la passione ed il caloroso seguito di pubblico che faranno da corollario a tutte le manifestazioni.

La presenza nella nostra città di tanti campioni olimpici e paralimpici sarà certamente un modo per far conoscere ed apprezzare questo sport e sarà per noi uno stimolo a realizzare e supportare la realizzazione di tanti eventi piccoli e grandi per un vero e proprio anno di festa sportiva.”