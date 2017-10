Non ha certo un ricordo felice della propria esperienza a Carpi, Giuseppe Sannino (ex tecnico Palermo) che in un’intervista racconta i retroscena del rapporto con il club emiliano, accusato dal tecnico di non averlo trattato e difeso indeterminate situazioni.

Intervista dalla Gazzetta dello Sport

Sannino, intervista dalla Gazzetta dello Sport, parla in particolare di un episodio e di una multa subita: “A Salerno c’è stato solo qualche equivoco coi social, ma Carpi è stato un grande fallimento. Quando una società ti multa di 10 mila euro perché ti accusa di avere allenato una squadra di Eccellenza, ti fa capire con chi avevi a che fare”.

Il riferimento è al caso della sua presenza a bordocampo per un match della squadra di Finale Ligure, allenata da un amico, in lotta per il successo del campionato: “La presenza di un tecnico di Serie A che dava qualche pacca sulla spalla poteva essere utile. Faceva caldo, mi sono messo in pantaloncini per fare qualche foto e dare due calci al pallone. Ebbene, qualcuno di Carpi ha detto che io ho allenato il Finale Ligure, da qui la multa. Uno schifo”.

Sannino guarda avanti

Ma adesso Sannino guarda avanti: “La vita è fatta di momenti belli e momenti meno belli. Dal calcio ho avuto tanto, ma ho anche dato molto. Qualche delusione devi provarla. A Trieste non ho fatto una scelta di rivincita, basata su delusioni o fallimenti precedenti, ma la scelta di un uomo di calcio a cui interessa allenare. Non sono venuto qui perché mi sento un fallito o voglio dimostrare qualcosa, ma perché amo il calcio e il mio lavoro”.