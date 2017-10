Il sindaco fa proprio l’appello del Palermo calcio che oggi, dal proprio sito web, aveva chiesto “a Leoluca Orlando ed a tutte le Istituzioni che hanno a cuore la giustizia nei confronti del Palermo Calcio di intervenire presso gli Organi sportivi preposti, in primis il Presidente della FIGC”, dopo che La lega di B aveva deliberato di non spostare le partite del campionato cadetto, in programma in contemporanea con gli impegni delle Nazionali che vedono impegnati numerosi giocatori rosanero.

L’appello del sindaco di Palermo

“Ben volentieri faccio mio l’appello – dichiara Orlando – affinché la squadra non venga penalizzata dalle scelte operate dalla Lega di serie B che, evidentemente, non tiene conto della peculiare situazione del Palermo Calcio. Mi rivolgo al Presidente della FIGC, Carlo Tavecchio, perché intervenendo in una situazione di possibile conflitto di interessi che riguarda la Lega, scongiuri una vera e propria ingiustizia sportiva, tuteli lo spirito sportivo che è alla base dell’organizzazione del campionato di calcio e permetta al Palermo di gareggiare alla pari delle altre squadre,mettendo in campo la migliore formazione possibile”.