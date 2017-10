Frank Cascio è a Palermo. L’imprenditore italo-americano si è recato a Palazzo delle Aquile per la presentazione del “Gustoso Sicilian Food Experience”, legato alle sue attività commerciali nel settore agroalimentare… ma l’intreccio con i colori rosanero è inevitabile.

“Sulla cessione del Palermo stiamo lavorando bene – ha detto Cascio alla folla di giornalisti che lo attendevano – ma credo che sia il momento di restare in silenzio“. Dunque, nessun particolare in più dopo che venerdì scorso il presidente Zamparini ha parlato di cessione entro Natale”.

“È un momento delicato, stiamo lavorando seriamente – aggiunge – In questi sei mesi di lavoro Zamparini è stato bravissimo e gentilissimo con me. Ripeto, lavoriamo con serietà ed in silenzio, ma sono contento di dove siamo arrivati. Stiamo lavorando bene verso un obiettivo. Quando sarà il momento di parlare, i tifosi sapranno tutto e sarà molto bello, ma non adesso”.

Il progetto “Gustoso Sicilian Food Experience” vede coinvolte 12 aziende dell’agroalimentare siciliano con l’intento di conquistare spazi importanti nella grande distribuzione USA; capofila del progetto la Gustoso Imports U.S.A. (che ha sede in Florida e vede in Cascio nelle vesti di Amministratore delegato).

LA DIRETTA DELLA MATTINATA

9:55 – Frank Cascio presenta brevemente il proprio progetto: “Sono stato in Sicilia spesso da piccolo, sin da quando avevo 4 anni. Con Gustoso voglio restituire qualcosa a questa terra che amo. Tutto questo rappresenta lifestyle, storia, famiglia”.

9:32 – Frank Cascio si è seduto tra il vicepresidente della Sam’s Club, Todd Matherly, ed il direttore editoriale di Panorama, Giorgio Mulè.

9:27 – Alla domanda se Zamparini possa o meno restare in società, Cascio non risponde e si avvia verso la conferenza.

9:25 – Cascio non si sbilancia e risponde in maniera evasiva alle domande sulla conclusione delle trattative: “È un momento delicato, stiamo lavorando seriamente. In questi sei mesi di lavoro Zamparini è stato bravissimo e gentilissimo con me. Ripeto, lavoriamo con serietà ed in silenzio, ma sono contento di dove siamo arrivati”.

9:24 – “Novità? Stiamo lavorando bene verso un obiettivo. Quando sarà il momento di parlare, i tifosi sapranno tutto e sarà molto bello, ma non adesso”.