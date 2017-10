Torna anche quest’anno il Ballarò Buskers Festival che ha incantato i bambini e coltivato il mondo dell’immaginario dei più grandi. Arriva così alla sua seconda edizione l’unico festival internazionale di arti di strada di Palermo che ha ottenuto il patrocinio del Comune.

Palco diffuso in sei piazze

Saranno più di cinquanta artisti dislocati per sei piazze del Mercato storico di Palermo, una sorta di palco diffuso dove poter vedere diversi spettacoli in un’unica giornata. Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22, tre giorni in cui il volto di Ballarò cambierà e diventerà un carillon dal quale usciranno fuori saltimbanchi, equilibristi, funamboli, artisti, musicisti, cuntisti e poeti. Un piccolo mondo dove tutto sarà possibile. Tantissime le novità di quest’anno, un’altra piazza si aggiunge a quelle già individuate l’anno scorso.

Area pedonale

Così oltre a piazza Santa Chiara, piazzetta Mediterraneo, piazza Casa Professa, piazza Ballarò e piazzetta Schiera, ci sarà anche piazza Brunaccini che entra nel circuito degli spettacoli del Ballarò Buskers. Per tutti e tre i giorni tutta la zona sarà pedonalizzata e oltre agli artisti locali, nazionali e internazionali, sarà presente un folto gruppo di artigiani Alab che farà base tra via Porta di Castro e piazza Casa Professa.

Aperture straordinarie

Per questa eccezionale occasione, si potranno visitare i monumenti del quartiere, ci saranno tre aperture straordinarie serali, durante l’intera manifestazione, per consentire, a chi raggiungerà Ballarò per assistere agli spettacoli, di accedere anche alle bellezze dell’antico quartiere: venerdì 20 ottobre Notte a Palazzo Conte Federico, sabato 21 ottobre la Notte alla Torre medievale di San Nicolò e domenica 22 ancora le visite serali alla Torre.

Laboratori per bambini

Quest’anno ci saranno anche diversi laboratori per bambini organizzati il sabato e la domenica pomeriggio da tre realtà: l’Associazione Insule (“animali in natura” il sabato e “piccoli buskers” la domenica) il circ’Opificio (acrobatico, mano a mano e tessuti) e Erewhon (laboratorio di aquiloni). Altra novità sarà il Poetry Slam, chiunque vorrà potrà scrivere e leggere una sua poesia su un palco.

Insieme per la riqualificazione del centro storico

Obiettivo anche per quest’anno è quello di rilanciare e riqualificare il mercato storico di Ballarò e portare l’attenzione sul quartiere, fare scoprire squarci di questa parte di Palermo a volte trascurata ma che merita la cura di tutta la città, perché nei quartieri storici e popolari ci sono le radici del nostro popolo. Le realtà che organizzano e che sono promotrici del Festival sono: Moltivolti, Logiche Meticce, Brushwood, Per Esempio, Circolo Arci Porco Rosso, Insule, Maghweb, Arci Tavola Tonda, cooperativa Terradamare, Santa Chiara, Handala e il Circ’Opificio. Realtà che quest’anno hanno costituito un’associazione che si chiama proprio Ballarò Buskers Festival.

SOS Ballarò

Il festival prende vita in seno all’assemblea di quartiere Sos Ballarò, nata proprio per intraprendere un percorso all’interno del rione che ponesse l’accento sulle bellezze artistiche, le buone pratiche e le relazioni tra gli abitanti e facendo leva su quelle forze positive per rigenerare l’Albergheria.

Il frutto delle richieste dei cittadini

“Le iniziative che tendono a rigenerare territori, quartieri e aree di questa città – ha detto Massimo Castiglia Presidente della prima circoscrizione e fondatore dell’assemblea di quartiere Sos Ballarò – sono determinanti soprattutto quando raccolgono le istanze e le richieste dei cittadini e delle comunità locali. Il Mercato di Ballarò è stato fortemente coinvolto da questa iniziativa, che è una delle tante che si stanno portando avanti sui mercati storici della città”.

L’obiettivo è il rilancio della città

“Il Ballarò Buskers è uno dei tanti tasselli del lavoro che stiamo facendo per rilanciare questa parte della città – dice Marco Sorrentino della cooperativa Terradamare e presidente della neonata associazione Ballarò Buskers Festival – dalla battaglia per la regolamentazione dei mercati storici e dell’area di libero scambio presso l’Albergheria, alla creazione di aree di accoglienza turistica, la riqualificazione e rigenerazione urbana delle piazze e dei vicoli del quartiere, e il ritorno di un’area di mercato coperta, come l’antico capannone di piazza del Carmine.

L’arte di strada e l’arte della città

Per tre giorni l’Albergheria sarà un’isola pedonale in cui approdare, vedere nuovi luoghi e al tempo stesso riscoprire alcune delle tradizioni della nostra Palermo; l’arte di strada metterà al centro non solo la spettacolarità dell’esibizione, ma gli spazi, monumenti, piazze, vicoli, artigiani e il mercato storico di Ballarò dove esse si svolgono.

L’intervento del sindaco Orlando

“Ballarò Buskers – dice il sindaco di Palermo Leoluca Orlando – è una di quelle iniziative partite dal basso, grazie a SOS Ballarò e ai tanti cittadini ed organizzazioni che ne fanno parte, che l’Amministrazione ha voluto fare propria. Sono iniziative come questa, che uniscono riappropriazione degli spazi, socialità, cultura ed economia diffusa, a favorire la rinascita di pezzi della nostra città.

Pensare il centro come punto d’incontro

Grazie a questo Festival, Ballarò e tutto il centro storico sono sempre più luogo di aggregazione aperti a tutta la città, un processo sempre più facilitato dalle pedonalizzazioni e dal recupero di tanti spazi. Ballarò, come la Vucciria, come il Capo, come Sant’Agostino e come tutte le aree mercatali storiche sono tutti simboli di Palermo e della sua capacità di rinascita, anche grazie a processi partecipati che vedono i residenti e i commercianti insieme nel promuovere e costruire la rinascita”.

Si accende il cuore di Palermo

“Dopo una prima entusiasmante edizione, – dice Andrea Cusumano, assessore alla cultura del Comune di Palermo – diamo continuità al Ballarò Buskers con una seconda edizione ancora più ricca che conferma la straordinaria vivacità e capacità attrattiva del quartiere. Un festival che accende i riflettori sul cuore pulsante di una Palermo positivamente propositiva, multiculturale e inclusiva”.

Il programma completo – Venerdì 20

Piazza mediterraneo

Ore 19.00 brindisi di apertura festival con concerto degli Aristocrasti

Ore 20.00 parata per le vie del quartiere Albergheria con i tamburi di

Sambazita

-Piazza Santa Chiara

Ore 20.30 festa di presentazione con

Patrizia D’Antona

Gianmarco Amato

Agenti Mistiki

(P)artigiani culturali di Arci Tavola Tonda

Sabato 21

-Piazza mediterraneo

Ore 16.00-18.00 Circ’opificio Lab

Ore 18.30 Peppino Marabita

Ore 19.15 Piccolo Teatro Patafisico- Incursioni poetiche e “balconate”

Ore 20.00 Gianmarco Amato

Ore 21.00 Lucignolo

-Piazza Brunaccini

Ore 16.00-17.30 Erewhon Lab

Ore 17.45 Laura Scavuzzo e Dario Frasca

Ore 19.00 Patrizia D’Antona

Ore 20.15 Gaspare Balsamo

-Piazza Casa Professa

Ore 18.00 Sambazita (partenza della parata dal Cassaro Alto alle 17.00)

Ore 18.15 Riccardo Strano

Ore 19.15 Circo Ramingo

Ore 20.15 Riccardo Strano

Ore 21.00 Little Pony

A seguire parata con Sambazita

-Piazza Ballarò

Ore 18.00 Little Pony

Ore 18.45 Gianmarco Amato

Ore 19.45 (P)artigiani culturali di Arci Tavola Tonda

Ore 20.30 Peppino Marabita

-Piazza Santa Chiara

Ore 17.00-18.15 Insule Lab (presso oratorio Santa Chiara)

Ore 22.00 Nani Rossi

Ore 23.00 Swingrowers

Domenica 22

-Piazza Mediterraneo

Ore 11.00 Anima ballarò, gli artisti adottano il mercato

Ore 13.00 pranzo sociale con Gaspare Balsamo

Ore 16.00-17.30 Circ’opificio Lab

Ore 17.45 Nani Rossi

Ore 18.45 Gianmarco Amato

Ore 19.45 Angelo Daddelli e Alessia Spatoliatore

-Piazza Brunaccini

Ore 16.00-17.30 Erewhon Lab

Ore 17.45 Poetry Slam Piccolo Teatro Patafisico

Ore 20.00 Antonella Sampino e Fabio Lo Meo

-Piazza Casa Professa

Ore 17.15 Sambazita (partenza della parata dal Massimo alle 16.30)

Ore 17.30 Circo Ramingo

Ore 18.30 (P)artigiani culturali di Arci Tavola Tonda

Ore 19.00 Riccardo Strano

Ore 20.00 Nani Rossi

A seguire parata di chiusura con Sambazita

-Piazza Ballarò

Ore 17.00 Angelo Daddelli e Alessia Spatoliatore

Ore 17.45 Agenti Mistiki

Ore 18.30 Peppino Marabita

Ore 20.00 Lucignolo

-Piazza Santa Chiara

Ore 17.00-18.15 Insule Lab (presso oratorio Santa Chiara)

Ore 21.00 Festa di chiusura con

Peppino Marabita

Aristocrasti

Little Pony

-Piazzetta Schiera

Ore 19.00-21.00 Piazza Arte Migrante – cerchio aperto di condivisioni artistiche