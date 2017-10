Freddo alle porte: a Palermo arrivare preparati all’inverno costa fino a 2.615 euro. Che sia il controllo della canna fumaria, della stufa a pellet o della caldaia, è questo il periodo dell’anno in cui gli italiani sostengono le spese per adeguare la casa alle temperature più rigide.

Palermo sul podio delle città più care

Gli effetti del cambiamento climatico sono sotto gli occhi di tutti e al di là di quanto possa indicare il calendario, sembrerebbe che gli italiani saranno chiamati a prepararsi all’inverno in anticipo. Secondo l’indagine condotta da ProntoPro.it, a Palermo per preparare la propria casa al grande freddo, si dovranno spendere fino a 2.615 euro, costo che inserisce la città in maniera molto prossima al podio di quelle più care d’Italia.

Per il camino più di 100 euro

Il controllo del sistema di scarico fumario è una verifica periodica indispensabile per ottenere un perfetto funzionamento del sistema di aspirazione dei fumi del camino e secondo la normativa vigente la pulizia deve essere realizzata da uno spazzacamino con una licenza regolare che al termine dei lavori rilasci un certificato di conformità. Analizzando le cifre medie necessarie a pagare il lavoro nei venti capoluoghi di regione, si scopre che a Palermo si spendono 105 euro contro i 155 necessari ad esempio a Roma, la città più cara in cui adempiere all’obbligo della manutenzione ordinaria.

Per il pellet spese poco inferiori a Roma e Milano

Tra gli strumenti di riscaldamento più ecologici e con meno spese di gestione ci sono le stufe a pellet, in modo particolare quelle canalizzate che permettono di trasportare l’aria calda dalla stanza in cui si trovano a quelle attigue, tenendo di fatto tutta la casa al caldo. Per l’installazione di questo tipo di stufa si spendono in media 2.400 euro, cifra di poco inferiore alle città in cui si registrano i picchi più alti: Roma (2.600 euro) e Milano (2.545 euro). La revisione della caldaia, con il rilascio del cosiddetto bollino blu, è obbligatoria per legge. La cadenza dei controlli da rispettare dipende dalla tipologia dell’impianto, ma è con l’arrivo dell’inverno che questo diventa di nuovo oggetto di interesse e a Palermo è prevista una spesa media pari a 110 euro.

Nelle altre città

A dominare la classifica delle città in cui costa di più preparare la casa al freddo invernale è Roma, nell’Urbe concedersi tutte e 3 le installazioni costa 2.875 euro, a seguire si trovano Milano in cui si spendono 2.810 euro e Trento in cui influisce in maniera determinante il costo di installazione della stufa a pellet per un totale di 2.620 euro.