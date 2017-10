Stava attraversando la strada, quando un’auto lo ha travolto, uccidendolo sul colpo.

Travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali

E’ accaduto a Palermo, in viale Croce Rossa. Giuseppe Tosini, di 81 anni, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando una Panda, guidata da un altro anziano lo ha travolto. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente. Sembra che il conducente non abbia visto l’anziano attraversare la strada, ma non è chiaro se guidasse a velocità sostenuta.

Subito dopo l’impatto l’uomo alla guida della Panda è sceso dall’auto per prestare soccorso alla vittima e chiamare aiuto. Ma non c’è stato nulla da fare: Tosini è morto sul colpo. Il conducente si trova sotto shock.