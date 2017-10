Si terrà a Palermo a partire dal prossimo 26 ottobre, il nuovo meeting operativo di CreativeWear, progetto europeo sviluppato all’interno del Programma Interreg MED e co-finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, che si propone di dare nuova linfa all’eredità creativa, al design e alla cultura progettuale e al saper fare del settore tessile abbigliamento mediterraneo attraverso l’attenzione verso un nuovo concetto di creatività multi-disciplinare.

Happening creativo a Palermo

Pensata del Consorzio Arca, partner siciliano del Progetto, l’agenda dell’incontro prevede, a margine delle sessioni sullo stato di avanzamento delle attività pilota in corso nei territori coinvolti (Spagna, Slovenia, Grecia e Italia), la partecipazione a Vestino2017, happening creativo diffuso in numerose location nel cuore della città, organizzato da Consorzio ARCA con la collaborazione di CRE.ZI Plus, Dimora Oz e Atelier COWORK e patrocinata dal Comune di Palermo.

CreativeWear Hub

La manifestazione che si svolgerà dal 27 al 29 ottobre, è pensata come evento a cadenza annuale per celebrare sia i valori e ed il lavoro della comunità del CreativeWear Hub di Palermo sia le potenzialità d’innovazione che le attività dei cinque Creativewear Hub stanno sviluppando attraverso interazioni inaspettate e sperimentali tra il sistema di produzione tessile abbigliamento e le industrie creative.

Un percorso festoso, quello di Vestino 2017 aperto alla città e arricchito da laboratori collettivi, mostre ed esposizioni di artisti e designer Palermitani, collaborazioni con produttori e commercianti e soprattutto affiancati a workshops ed installazioni provenienti dalle comunità creative di Valencia, Ljubljana, Atene e Prato che compongono la partnership del Progetto Creativewear.

Un originale tentativo di coniugare gli obbiettivi, le procedure e le finalità del Progetto con il sentire artistico di designers e creativi della città di Palermo e non solo, ma anche la possibilità concreta di avvicinare il pubblico ai contenuti e ai risultati attesi di CreativeWear.

Infine, in occasione di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, che vedrà la città come ospite della manifestazione biennale Manifesta 12 è già in cantiere una seconda edizione di Vestino prevista per l’ottobre 2018.

Il programma del VESTINO 2017

Il Vestino è una festa diffusa nella città, organizzata da Consorzio Arca, come evento annuale celebrativo dei valori e della comunità del CreativeWear Hub di Palermo.

VESTINO è

• Una esposizione di opere e video presso il nuovo spazio CRE.ZI. PLUS ai Cantieri Culturali alla Zisa;

• Trame dell’Intelletto, a cura della cooperativa di artisti Dimora OZ, inserito anche nel percorso de Le vie dei tesori 2017

• Esposizioni (abbigliamento, mercerie, negozi di tessuti, ecc.) di opere e linee di abbigliamento di artisti e designer Palermitani e non.

• Laboratori collettivi con mostre, esposizioni, contributi ed opere provenienti dalle comunità creative di Valencia, Ljubljana, Atene e Prato, partner del progetto CreativeWear Project;