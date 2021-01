Comunicata oggi al sindaco del Comune di Palermo, Leoluca Orlando, l’imminente emanazione dei decreti di finanziamento di due progetti di trasformazione digitale nell’ambito della “Agenda Urbana”.

I progetti finanziati sono relativi alla “Realizzazione di una piattaforma di servizi di collaborazione inter-amministrativa” e alla “Realizzazione di una piattaforma per la gestione documentale integrata nei sistemi verticali della P.A.”.

Il primo progetto prevede un importo totale di 1.980.000 euro, il secondo di 2.555.514. I due progetti, curati dall’azienda Sispi del Comune, permetteranno lo sviluppo di applicazioni software e strumenti hardware per la gestione digitale dei rapporti e dei documenti fra rami diversi della pubblica amministrazione.

“Un programma di interventi che complessivamente porterà investimenti per oltre 28 milioni – ha dichiarato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando -, soprattutto nel settore dell’innovazione, dell’efficienza energetica e dei servizi a cittadini e imprese”.

“Proseguiamo nel programma di trasformazione digitale per rendere più competitiva e interconnessa la Sicilia – spiega il vicepresidente e assessore all’Economia della Regione siciliana, Gaetano Armao – e che assume un’importanza ancora maggiore in questo periodo in cui gli effetti della pandemia rendono più difficili i rapporti tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni”.

