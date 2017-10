Palermitano ucciso in Belgio mentre beve un caffè al bar. Si chiama Salvatore Catalano (nella foto), 66 anni, originario di Lercara Friddi. E’ morto ieri mattina a Liegi, seduto in un tavolino del bar Le huit di place du Marché.

Secondo la ricostruzione della polizia belga, che indaga in collaborazione con la Squadra mobile di Agrigento, la vittima è stata colpita in viso e al torace da un killer che poi è fuggito. E’ il terzo siciliano ammazzato in poco più di un anno nella città vallona.

L’uomo viveva in una casa in affitto nella rue de Campine di Liege. Aveva lavorato a Reynolon, nel distretto di Grace-Holland. Dopo la chiusura dell’attività, non aveva più trovato un’occupazione.