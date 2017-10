La direzione sanitaria aziendale dell’ospedale Civico di Palermo ha disposto il trasferimento temporaneo dei pazienti ricoverati nell’unità di terapia intensiva coronarica del reparto di Cardiologia in altri unità dell’ospedale, per consentire la disinfestazione straordinaria che conclude un ciclo di 20 interventi, condotti dall’inizio dell’anno nell’ambito delle periodiche attività di sanificazione in tutti i reparti. La comunicazione è stata data da Giovanni Migliore, direttore generale dell’ospedale Civico di Palermo.

«L’intervento è in corso e pertanto, domani, subito dopo la pulizia delle sale, riprenderà la normale attività di ricovero – aggiunge Migliore – E’ opportuno sottolineare che l’azienda, oltre alla normale attività di pulizia, ogni mese effettua in media 15 interventi programmati che raddoppiano nei mesi estivi».

Segnalazione di insetti nei reparti

Le segnalazioni di insetti nei padiglioni del Civico sono iniziate il mese scorso,quando nel reparto di Ginecologia, nelle cui stanze vengono ospitati neonati e mamme, sono state avvistate file di formiche. In altri locali sono stati visti scarafaggi e zanzare.

Il ministro Lorenzin invia i Nas

Intanto il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha inviato i carabinieri dei Nas per un’ispezione all’Ospedale Civico di Palermo. I Nas sono stati allertati, secondo quanto si apprende, dopo che la direzione sanitaria aziendale dell’ospedale ha disposto il trasferimento temporaneo dei pazienti ricoverati nell’unità di terapia intensiva coronarica del reparto di Cardiologia in altri unità dell’ospedale, per consentire la disinfestazione straordinaria a causa della presenza di formiche.