Il sindaco Leoluca Orlando, insieme all’assessore alle Strutture di Decentramento, Gaspare Nicotri, ha riunito per la prima volta a Villa Niscemi la Consulta dei Presidenti di Circoscrizione.

Una scelta strategica

“Il decentramento si conferma una scelta strategica dell’Amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Orlando – che attraverso la promozione di una serie di iniziative volte a favorire nel modo più incisivo possibile il ruolo istituzionale delle Circoscrizioni, persegue da un lato l’interesse dei cittadini e dall’altro una sempre maggiore collaborazione istituzionale fra gli organi dell’Ente”.

Una capillare gestione degli interventi

“La conoscenza del territorio da parte dei presidenti delle Circoscrizioni – ha dichiarato l’assessore Nicotri – garantisce un più efficace supporto non solo all’operato della Giunta comunale, ma anche alle attività delle società partecipate per una capillare gestione degli interventi sul territorio urbano e una migliore programmazione degli stessi. I presidenti – ha continuato Nicotri – stanno lavorando alla stesura del regolamento delle Circoscrizioni, di concerto con la dirigente del Decentramento, regolamento che era già stato predisposto, ma successivamente stralciato per consentire le elezioni dei consiglieri.

Regolamentazione della Consulta

Nei prossimi giorni sono previsti vari incontri, anche con il coinvolgimento dei Capi gruppo consiliari, per portare a compimento entro l’anno la regolamentazione della Consulta. A partire da novembre, inoltre, sarà prevista la presenza, nelle Circoscrizioni, dei dirigenti. Questo farà in modo che le competenze decentrate diventino competenze gestionali e che le risorse assegnate, che quest’anno sono limitate a determinati settori, vengano allargate e prevedano una diversa distribuzione. Stiamo, infine, attivando – ha concluso l’assessore – un indirizzo di posta elettronica dedicato alla Consulta