Venerdì 15 settembre alle ore 10,30 si terrà in piazza Stesicoro la conferenza stampa di presentazione della Manifestazione “Orgoglioso Antirazzismo”, prevista sabato 16 settembre con partenza alle ore 18,00 dal Porto di Catania.

“No” all’intolleranza

“Da anni – scrive il Comitato Orgoglioso Antifascismo – assistiamo ad una martellante campagna politica e culturale contro i migranti e le migranti. Una campagna basata su bugie mirate ad alimentare il fuoco della paura e dell’intolleranza. Proprio noi siciliane e siciliani, straordinaria miscellanea di genti europee, asiatiche, africane dobbiamo prenderci la responsabilità di fermare questa ondata di razzismo che rovescia tutto, finanche il trasformare le organizzazioni delle navi umanitarie che si adoperano per la salvezza delle persone in nemico, mentre aumentano i sostenitori di chi si fa portavoce di progetti che teorizzano una sorta di battaglia navale nel Mediterraneo contro i migranti armando la guardia costiera libica per impedire le partenze”.

Rompere il silenzio

“Dobbiamo riprenderci l’orgoglio del popolo siciliano solidale e accogliente, l’orgoglio antirazzista – prosegue la nota diffusa alla stampa -. E’ giunto il momento di rompere il silenzio. Sentiamo di avere degli obblighi che derivano da centinaia di anni di conquiste di libertà ed uguaglianza, che ci impongono di manifestare la nostra ferma opposizione ad un processo che invece vorrebbe trasformarci in una società in preda alla paura, all’individualismo, all’indifferenza”.

“Per questo – conclude il Comitato – abbiamo deciso di invitare tutte e tutti ad una grande Manifestazione Antirazzista il 16 settembre, un corteo di genti che simbolicamente partirà dal porto di Catania e che dica ad alta voce chi sono i responsabili di una povertà diffusa, che parli a chi oggi erroneamente crede che la guerra ai poveri e tra poveri sia l’unica via d’uscita dalla crisi. Per tutto questo, per Restare Umani, solidali, guardiamo al futuro senza paure, orgogliosamente antirazziste e antirazzisti”.