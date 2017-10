Giulio Francese, Totò Ferro e Maria Pia Farinella sono stati eletti al ballottaggio consiglieri dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia. Revisori Daniele Ditta e Placido Ventura. Si aggiungono a Riccardo Arena, Filippo Mulé e Concetto Mannisi, eletti già al primo turno, avendo superato il quorum della metà più uno dei voti validamente espressi, e ai consiglieri pubblicisti Salvatore Li Castri, Attilio Raimondi e Santo Gallo e al revisore Andrea Naselli, pure loro eletti al primo turno, sempre grazie al superamento del quorum.

Anche i consiglieri nazionali, il professionista Franco Nicastro e il pubblicista Santino Franchina, erano risultati eletti al primo turno, anche se per Franchina occorrerà attendere la graduatoria nazionale, che dovrà essere formulata a Roma, per garantire la rappresentanza del consigliere appartenente alle minoranze linguistiche.

I risultati definitivi

Nel ballottaggio di ieri Giulio Francese ha avuto 244 voti, Totò Ferro 218 e Maria Pia Farinella 214. Prima dei non eletti è Eleonora Cosentino, con 206 preferenze. Per quanto riguarda i revisori dei conti, sono stati eletti Daniele Ditta (247 voti) e Placido Ventura (225 voti). Alle loro spalle, Salvatore Messina con 216 voti. Il Consiglio e il Collegio si riuniranno i primissimi giorni della settimana per eleggere le cariche.