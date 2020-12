Confintesa Sanità Sicilia denuncia i disservizi: troppo tempo è passato senza che nulla di concreto sia stato fatto.

“Confintesa Sanità Sicilia non solo ha sempre denunciato ciò che nell’attuale gestione della SEUS –SCpA non andava, ma ha anche prospettato le possibili soluzioni” spiegano in una nota.

Nello specifico sono state affrontate e segnalate le seguenti criticità:

1. Stato d’uso delle ambulanze del 118, ormai ridotte all’osso (Ambulanze con più di 280.000) e stato di avanzamento della gara per il ricambio del parco mezzi della SEUS.

2. Mancanze dei DPI.

3. Gestione dei Centri di Sanificazione da CoVid-19 e procedure di sanificazione (vedasi anche servizio televisivo di Striscia La Notizia).

4. Modalità e tempistica di retribuzione del Bonus Covid al personale della SEUS.

5. Tempistica di retribuzione della Una tantum per il rinnovo del CCNL AIOP/ARIS (1.000,00 €).

Per le mancate risposte a tutti questi problemi Confintesa Sanità Sicilia, il giorno 11/12/2020 aderirà al Sit-in di protesta a Piazza Ottavio Ziino, con inizio alle ora 09:00, insieme alle OO.SS Cobas e ORSA.

“E’ terminato purtroppo il tempo dello scrivere, adesso è tempo di agire, non siamo stati ascoltati dalla SEUS, pur avendo mandato numerose Note e Comunicati Stampa, adesso porremo in essere ulteriori forme di protesta così come previsto dalla normativa vigente, sperando per il bene dei lavoratori del 118 e della collettività, di essere finalmente ascoltati”, così dichiarano Domenico Amato, Segretario Regionale Confintesa Sanità Sicilia e Mario Manzo, Coordinatore Regionale Confintesa 118 Sicilia.