Open Days “online”, l’Università di Catania si presenta alle future matricole

Dal 18 al 20 maggio tre giorni per conoscere i 101 corsi di studio dell’Ateneo ed effettuare una scelta universitaria consapevole.

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha mutato radicalmente lo scenario nel quale l’Università di Catania e tutto il sistema universitario italiano si trovano ad operare. Nonostante questo, l’Ateneo è sempre stato in prima linea nell’offerta didattica e dei servizi agli studenti, garantendo sin da subito la continuità degli studi universitari per i propri iscritti attraverso un efficace piano straordinario di didattica a distanza che lo ha allineato ai più performanti Atenei italiani.

Open days online, tre giorni per conoscere i 101 corsi di studio dell’Ateneo

In questo contesto, anche considerando che molti giovani siciliani che studiano nelle università del Nord, rientrati forzatamente nelle famiglie di origine, potrebbero avere interesse a conoscere meglio la realtà universitaria catanese, si inseriscono gli “Open Days Unict 2020”, le giornate di orientamento alla scelta universitaria dedicate ai ragazzi del 4° e 5° anno delle scuole superiori di 2° grado, ai dirigenti scolastici e insegnanti delle scuole secondarie ai diplomati e, in generale, a tutti coloro che sono interessati a iscriversi o a trasferirsi all’Università di Catania.

Da lunedì 18 a mercoledì 20 maggio si terrà l’edizione interamente online di queste giornate, che abitualmente si svolgevano in presenza nelle sedi dei dipartimenti, richiamando centinaia di studenti. Tre giorni, promossi dal Centro Orientamento, Formazione e Placement dell’Ateneo catanese (Cof&P), dedicati ai futuri studenti che da casa potranno avere tutte le informazioni necessarie per effettuare una scelta consapevole tra i 101 corsi di studio dell’Università di Catania.

L’evento, realizzato in collaborazione con Radio Zammù e la Web Tv d’Ateneo, prevede webinar con chat live per la presentazione dei corsi dio studio, video presentazioni dei dipartimenti e dei servizi di Ateneo e momenti di approfondimento in diretta streaming; ognuna delle tre giornate è dedicata ad un diverso ambito disciplinare Scienze fisiche e Ingegneria, Scienze della vita e Scienze sociali e umanistiche.

Possono partecipare tutti gli studenti delle scuole medie superiori o già in possesso di un diploma

Possono partecipare tutti gli studenti che frequentano le scuole medie superiori o che già sono in possesso di un diploma e desiderano intraprendere un percorso universitario. Ma l’iniziativa è ovviamente aperta anche alle famiglie, a coloro che sono già in possesso di una laurea (che o stanno per concludere il primo ciclo di studi universitari) e che desiderano iscriversi ad un corso magistrale e a coloro che studiano in un altro ateneo e desiderano trasferirsi all’Università di Catania. In quest’ultimo caso il bando, relativo all’anno accademico in corso, è già aperto e scadrà il prossimo 30 giugno. Per partecipare agli Open Days non è necessario registrarsi.

Nel corso delle tre giornate di orientamento verranno valorizzati tutti i buoni motivi per scegliere l’Università di Catania e si offrirà una risposta alle domande che, in questo particolare momento storico, si pongono le famiglie con figli in procinto di conseguire il diploma (anche la maturità di quest’anno presenterà caratteri del tutto straordinari) o di scegliere il proseguimento degli studi attraverso il percorso della laurea magistrale.

L’iniziativa prenderà il via lunedì 18 maggio e durerà tre giorni

Gli Open Days permetteranno ai partecipanti di conoscere i corsi di studio per l’anno accademico 2020/2021, visitare online gli “stand informativi” dedicati a obiettivi, piani di studio e sbocchi professionali di ciascuna laurea, e parlare con docenti e tutor; scoprire i servizi e le agevolazioni che sono messe a disposizione degli studenti e parlare con gli esperti d’Ateneo per sapere come fare per immatricolarsi, iscriversi o trasferirsi da un altro ateneo; scoprire la Scuola Superiore di Catania, il centro di alta formazione dell’Università di Catania e, più in generale, conoscere meglio tutti i buoni motivi per vivere l’Università di Catania.

L’iniziativa prenderà il via lunedì 18 maggio, con un intervento del rettore Francesco Priolo, e prevede anche eventi e attività collaterali. Al termine di ogni giornata, agli studenti che hanno partecipato verrà offerta la proiezione di tre film sui temi della scienza e dell’ambiente.

Gli open days riguarderanno tutti i dipartimenti dell’Ateneo catanese

Il format proposto per questi Open Days è quello di un contenitore virtuale per l’orientamento e la promozione delle immatricolazioni che verrà riempito nel corso delle tre giornate e rimarrà poi “visitabile” fino alla fine del periodo previsto per le immatricolazioni.

Gli Open Days riguarderanno tutti i dipartimenti dell’Ateneo, suddivisi in tre macro aree: Scienze fisiche e di ingegneria (dipartimenti di Fisica e Astronomia, Ingegneria civile e Architettura, Ingegneria elettrica, elettronica e informatica, Matematica e Informatica, Scienze biologiche, geologiche e ambientali – ambito scienze della terra e dell’universo – e Scienze chimiche);

Scienze della Vita (dipartimenti di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, Scienze biologiche, geologiche e ambientali – ambito scienze biologiche e della natura – , Scienze del Farmaco, Chirurgia generale e Specialità medico-chirurgiche, Medicina clinica e sperimentale, Scienze biomediche e biotecnologiche e Scienze mediche, chirurgiche e Tecnologie avanzate; Scienze sociali e umanistiche (dipartimenti di Economia e Impresa, Giurisprudenza, Scienze della Formazione, Scienze politiche e sociali e Scienze umanistiche).

La pagina web di riferimento mostrerà tutti i percorsi e i collegamenti per visualizzare i contenuti

Il contenitore web “Open Days Unict 2020” sarà accessibile attraverso una landing page, visibile solo dal 18 maggio, che mostrerà tutti i percorsi e i collegamenti per visualizzare i contenuti live e quelli statici, realizzati specificamente per le tre giornate, oltre che per orientare la navigazione dell’offerta formativa e incontrare via chat o su piattaforma streaming i docenti, il personale e gli studenti individuati per effettuare colloqui con i ragazzi delle scuole, con i loro familiari e con gli insegnanti e rispondere a mail e telefonate degli utenti.

Per ulteriori informazioni sull’offerta formativa dell’Ateneo di Catania è possibile visitare le sezioni “Studenti Futuri” del portale www.unict.it, e “Orientamento a distanza” del sito web del Cof&P www.cof.unict.it.