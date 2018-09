Un giorno speciale di degustazione e presentazione ufficiale degli appuntamenti di formazione e informazione sul mondo Veg e sulla Cucina Vegetale che offre Veg Sicilia, associazione di riferimento sul territorio siciliano, a partire dall’autunno 2018.

La giornata,che si svolgerà il 29 Settembre presso la sede condivisa con Etna Food Academy di Piazza Ogninella, è aperta agli appassionati e ai professionisti di settore che avranno modo di conoscere la cucina vegetale, e trarre spunto per nuovi piatti da proporre ad una clientela sempre più attenta ed esigente. L’occasione giusta per essere pronti a rispondere alle esigenze in continuo aumento da parte del mondo vegan.

Il 2018 è il terzo anno consecutivo che vede VegSicilia promotrice di corsi e appuntamenti legati alla cucina naturale.

Lucia Pennisi, presidente di Veg Sicilia e Giovanni Trimboli, direttore Etna Food Academy e presidente di Fipe Ristoratori Catania – Confcommercio, partner dell’evento, presenteranno la scuola e i docenti, ma anche i medici e i nutrizionisti della Rete esperti Veg Sicilia.

Durante l’Open Day si potrà partecipare a dimostrazioni di cucina veg e live show cooking, che ispireranno tutti partecipanti che quotidianamente hanno a che fare con il cibo da elaborare e cucinare.

Vi sarà anche un’area espositiva delle aziende partner del Circuito Veg Sicilia. Presenti a sostegno della giornata: Forno Biancuccia, Casamandolio, l’Azienda Agricola Fontanazza e Cantine Nicosia.

Una giornata dinamica ed intensa, dunque, che si concluderà con una degustazione particolarissima di formaggi vegetali. Un momento fatto di sapori riconosciuti misti a sapori che ancora non si conoscono con le tradizioni e le forme che si è abituati a vedere. Un momento che va oltre il gusto. In abbinamento dei vini biologici, siciliani, da degustare insieme ad ogni piccolo assaggio.

ORARI

Dalle 15:00 alle 21:00

LOCATION

Veg Sicilia – Etna Food Academy

Piazza Ogninella, 12, Catania

DEGUSTAZIONE FORMAGGI VEGETALI E VINO € 18,00

Per gli associati VEG SICILIA E FIPE € 15,00

Sarà possibile, per chi vorrà, sottoscrivere la tessera associativa Veg Sicilia a 10€ anzichè 15€.

* la degustazione è confermata con il raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti *

Per la degustazione è necessario registrarsi al link https://bit.ly/2xjyS5K e confermare la propria presenza inviando una email ad info@vegsicilia.it entro il 27 Settembre.

** PROGRAMMA**

15.00 REGISTRAZIONE

15.30 PRESENTAZIONE SCUOLA E DOCENTI, MEDICI E NUTRIZIONISTI. INTERVENTO DELLO CHEF GIOVANNI TRIMBOLI – DIRETTORE ETNAFOOD ACCADEMY

16.00 COLLEGAMENTO SKYPE CON LO CHEF MARTINO BERIA IN DIRETTA DALLA SUA CUCINA

16.30 LA CUCINA VEGAN E LE SUE PECULIARITA NELLA RISTORAZIONE: ALESSANDRA DAL ZOTTO

17.30 BREAK OFFERTO DALLE AZIENDE PARTNER

18.00 LA CUCINA GLUTEN FREE E DI RECUPERO: RITA BARCHITTA Rita Barchitta

19.00 DEGUSTAZIONE DI FORMAGGI VEGETALI IN ABBINAMENTO VINO BIOLOGICO E SICILIANO

**degustazione a pagamento** CLICCA AL LINK https://bit.ly/2xjyS5K

20.00 INTERVENTO DEI PRODUTTORI E DELLE AZIENDE PARTNER

21.00 SALUTI E CONCLUSIONI

PERCHE’ PARTECIPARE ALL’OPEN DAY?

– POTRAI TESSERARTI ALL’ASSOCIAZIONE USUFRUENDO DEI DIVERSI BENEFICI PER I SOCI PER L’ANNO 2018/2019 A 10 € ANZICHE 15 €

– IL BIGLIETTO DI REGISTRAZIONE SU EVENTBRITE.IT E LA CONFERMA DELLA TUA PRESENZA VARRA’ COME BUONO DI 15 EURO DA SPENDERE DURANTE I CORSI ORGANIZZATI DA VEG SICILIA ENTRO DICEMBRE 2018