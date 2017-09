E’ in partenza il 2 Ottobre 2017 l’ Open Day di Bechef, prima Scuola di Cucina a Palermo aperta a tutti gli appassionati e ai professionisti del mondo della ristorazione, che ha l’obiettivo di divulgare la cultura del mangiare sano e di qualità.

L’ Accademia organizza corsi annuali con stage e qualifica finale riconosciuta a livello europeo, a cui si aggiungono percorsi brevi amatoriali per tutti quegli appassionati che amano migliorarsi in cucina, organizzazione eventi, workshop, seminari con esperti nazionali e internazionali e masterclass tematiche.

E come ogni Accademia al passo con i tempi Bechef volge lo sguardo anche alla Cucina Vegana che attira sempre più appassionati ed amatori del cibo sano e cruelty free. Una tendenza che in Sicilia raccoglie consenso e che testimonia il cambiamento in atto verso una consapevolezza maggiore per il rispetto del Pianeta e di tutti gli esseri viventi che lo abitano.

Vi sarà dunque una Masterclass di Cucina Vegana tenuta da Veg Sicilia, Associazione di Vegetariani e Vegani Siciliani che ha come obiettivo la promozione di una scelta di vita consapevole, di un’alimentazione naturale e VEG ed eco-compatibile.

Veg Sicilia è consapevole che la Salute passa attraverso il CIBO e dalla conoscenza di esso e quindi è fondamentale che questo sia sempre più: Local Organic Veg Eco e non soltanto vegan e crueltyfree.

La collaborazione con l’Accademia Palermitana Bechef in occasione dell’ Open Day nasce proprio grazie a questi intenti comuni e si prefigge una maggiore informazione ed opportunità per il pubblico palermitano sempre più attento ed interessato al mondo cruelty free.

Un’ennesima conferma delle sinergie che VegSicilia è capace di creare già da qualche anno su tutto il territorio siciliano. Tutto questo grazie al sostegno dei numerosi associati e delle aziende convenzionate che al suo interno fanno rete. (Circuito VegSicilia)

Programma Open Day Masterclass Veg Sicilia

All’ Open Day Bechef la Masterclass, firmata VegSicilia, sarà preceduta da una introduzione della Presidente Lucia Pennisi alla cucina vegan. Riflessioni sui motivi etici, ambientali e di salute che spingono a questa scelta.

Docente del corso sarà Alessandra Dal Zotto, veneta di nascita, siciliana di adozione, vegana per devozione. Cresciuta in cucina fin da piccola, da sempre ama cucinare il territorio dove vive, con semplicità. Libera professionista, architetto d’origine, ha studiato alla scuola di cucina Vegan “Il sesto sapore”. Crede fermamente nel dogma che la nostra salute viene dal piatto e dall’amore con cui viene preparato.

Menù

Protagonista di questo spazio vegan all’ open day sarà un menù completo fatto di terra e di stagionalità. Aprirà un fagottino morbido di farina di ceci ripieno di porro. A seguire gli gnocchi di ceci con ragù di zucca, funghi e mandorle e lo spezzatino di tofu ai funghi. Per finire una crostata di pasta frolla alle mandorle speziata con altri frutti protagonisti dell’autunno, i fichi.

Infine la vegan coach spiegherà anche come poche e semplici sostituzioni possono rendere il menù gluten free.

Informazioni e prenotazioni

Per info corsi@vegsicilia.it

Per costi e prenotazioni contattare la scuola di cucina Bechef al 334 907 0072