Omicidio a Palermo, all’Arenella, vicino al porticciolo. La vittima è Leonardo Bua, mentre il fratello Giuseppe è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia. Indaga la polizia.

E’ accaduto nel tardo pomeriggio in piazzetta Caruso. Sul posto sono intervenute molte volanti della polizia.

Omicidio a Palermo, la vittima è Leonardo Bua

Quando sono arrivati i soccorsi del 118, per Leonardo Bua non c’era già più niente da fare. Il fratello Giuseppe invece è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni sarebbero disperate.

Fermata una ragazza di vent’anni

Le fasi dell’omicidio di Leonardo Bua e del ferimento del fratello Giuseppe, secondo quanto riporta l’Ansa, sarebbero state riprese da alcune telecamere. Le immagini sono state acquisite dalla squadra mobile di Palermo. I familiari delle vittime e alcuni testimoni hanno accusato una ragazza di vent’anni di essere la responsabile dell’omicidio. La giovane è stata fermata dalla polizia e adesso si cerca l’arma che ha sparato, mentre sono in corso gli accertamenti con il guanto di paraffina per verificare la presenza di tracce di polvere da sparo sulla donna.