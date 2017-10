Omicidio a Palermo, all’Arenella, vicino al porticciolo. La vittima è Leonardo Bua, mentre il fratello Giuseppe è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia. Indaga la polizia.

E’ accaduto nel tardo pomeriggio in piazzetta Caruso. Sul posto sono intervenute molte volanti della polizia.

Quando sono arrivati i soccorsi del 118, per Leonardo Bua non c’era già più niente da fare. Il fratello Giuseppe invece è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni sarebbero disperate.

