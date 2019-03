Olivicoltura. Catania accoglierà i prossimi 15 e 16 marzo nei saloni della Camera di Commercio etnea la selezione dei migliori oli siciliani che parteciperanno alla diciassettesima edizione del Premio Sirena D’Oro dedicato agli oli extravergini di oliva Dop, Igp e Bio italiani, la cui premiazione è in programma dal 29 al 31 marzo nella città di Sorrento. Un’edizione che riserva alla Sicilia una sorpresa importante, con l’istituzione del “Premio speciale Sicilia”, grazie alla significativa affermazione del prodotto nostrano, in particolare la DOP Monte Etna e la DOP Monti Iblei, nelle ultime edizioni.

Nel corso della due giorni catanese gli oli candidati verranno sottoposti ad analisi sensoriali da parte di un panel di assaggio, che valuterà e classificherà secondo i metodi del Coi, il Consiglio oleicolo internazionale e dell’Unione Europea. La premiazione

Olivicoltura, saranno illustrati i dati sulla produzione dell’Olio extra vergine d’oliva siciliano

Per l’importanza dell’evento, la Sala Giunta di palazzo degli Elefanti ospiterà lo stesso giorno venerdì 15 marzo, alle 11,30 una conferenza stampa per il benvenuto agli organizzatori e rappresentanti istituzionali che arriveranno da Sorrento, ma che sarà anche l’occasione per illustrare i dati sulla produzione dell’Olio extra vergine d’oliva siciliano, i numeri, le realtà, le esperienze, che ruotano attorno al settore olivicolo regionale che esprime ben 6 oli DOP (Monte Etna, Monti Iblei, Val di Mazara, Valdemone, Valle del Belice, Valli trapanesi), 1 IGP Sicilia, 1 DOP olive da tavola, e, non ultimo, fare il punto sull’iter burocratico del disciplinare Monte Etna, arrivato sui banchi della Commissione europea.

Alla conferenza stampa saranno presenti, tra gli altri, l’assessore Regionale all’Agricoltura Edy Bandiera, il sindaco di Catania Salvo Pogliese, l’assessore comunale alle Attività Produttive Ludovico Balsamo, il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Castiglione, il vicesindaco di Sorrento Maria Teresa De Angelis, il presidente della Camera di Commercio Sicilia Sud/Est Pietro Agen, il presidente Comitato Tecnico Sirena D’Oro Tullio Esposito e il presidente del Consorzio di Tutela per l’olio extravergine di oliva DOP Monte Etna. Giosuè Catania.

La manifestazione nazionale, che si terrà a Sorrento dal 29 al 31 marzo, sarà l’occasione per affrontare il dibattito nazionale e internazionale sulle produzioni olivicole, con l’obiettivo di promuovere l’olio italiano, sia sui mercati italiani che su quelli stranieri, con grandi possibilità di espansione. All’interno del ricco programma della kermesse è stata dedicata una sezione all’olio del Giappone e sarà ospite della rassegna anche un paese produttore, il Portogallo, mentre un’ulteriore finestra speciale sarà rivolta alla produzione cinese.