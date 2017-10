CATANIA – Attivato all’Asp di Catania, il Percorso preventivo diagnostico terapeutico assistenziale (PPDTA), così come previsto dal Piano sanitario nazionale (PSN) 2012, per l’obesità in età evolutiva.

A chi è rivolto

Il servizio, aperto al pubblico presso i locali aziendali di Via Pasubio 19, è destinato ai soggetti d’età compresa fra 8 e 14 anni, affetti da obesità.

Coordinatrice del progetto è la dr.ssa Elena Alonzo, direttore del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell’Azienda sanitaria catanese. L’equipe specialistica è coordinata dal prof. Francesco Leonardi, specialista in Scienza dell’alimentazione, già primario di Dietologia dell’AO “Cannizzaro”.

Il Percorso mette a disposizione degli utenti e delle famiglie un insieme di servizi per l’obesità, gestiti in rete tra Asp di Catania, Centro di riferimento regionale per la diabetologia pediatrica dell’AOU “Policlinico-Vittorio Emanuele”, pediatri di libera scelta e medici di medicina generale. In Sicilia il 22,3% di bambini (età target della sorveglianza otto anni) è in sovrappeso; il 9,7% è obeso; e il 3,3% è affetto da obesità severa. Ciò pone l’obesità infantile tra le priorità di salute pubblica [fonte: Okkio alla salute 2016]. Ecco quali sono i servizi attivati dall’Asp di Catania.

Obesità primaria

I soggetti con obesità primaria, non complicata da diabete, vengono seguiti dall’equipe multidisciplinare dell’Asp, composta da medici specialisti in scienza dell’alimentazione o branca equipollente, dietisti e psicologi. Il coordinamento e la formazione scientifica dell’equipe è affidata al prof. Leonardi. I piccoli utenti ed i loro genitori vengono altresì avviati, a dei percorsi di supporto*, alcuni dei quali realizzati dal Sian.

Diabete

I soggetti affetti da diabete non verranno presi in carico dal PPDTA in quanto, come previsto dal PSN vengono già direttamente inviati dai pediatri di libera scelta al Centro di riferimento regionale per la diabetologia pediatrica dell’AOU “Policlinico-Vittorio Emanuele”.

Disturbi del comportamento alimentare

Gli utenti che risultassero a rischio o affetti da disturbi del comportamento alimentare (Dca), verranno inviati agli ambulatori di I livello dell’UO di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (Npia territoriale) o al Centro per la diagnosi e cura Dca in età evolutiva, dell’Ospedale di Acireale.

Obesità ad alto rischio di complicanze

I soggetti con obesità ad alto rischio di complicanze, ove necessario, verranno inviati a strutture specialistiche aziendali e/o afferenti alle Aziende ospedaliere di Catania.

Modalità di accesso

L’avvio dell’utente al Percorso avviene, preferibilmente, per il tramite dei pediatri di libera scelta e/o dei medici di medicina scolastica del Dipartimento materno-infantile dell’Asp di Catania, previa compilazione di specifica scheda di accesso. Gli utenti potranno altresì essere avviati al Percorso anche dal medico di medicina generale, qualora ad essi in carico o dalle strutture afferenti alle Aziende ospedaliere di Catania, sempre previa compilazione di scheda di accesso.

Una volta in possesso della scheda di accesso (compilata dal medico inviante) i genitori potranno effettuare la prenotazione direttamente per via telefonica, chiamando dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00, al numero 095.2540658 o al numero 095.2540659. Tutte le informazioni necessarie relative al primo accesso verranno fornite durante la telefonata.

L’acceso al Percorso gratuito, prevede quale presupposto la presenza di almeno uno dei genitori (o tutori) che parteciperanno attivamente alle attività previste, orientate in base al percorso più idoneo per ciascun singolo utente.

Percorsi di supporto

• Gruppi educativo-comportamentali (medico, dietista, psicologo) per adolescenti e genitori su sana alimentazione ispirata alla dieta mediterranea, promozione del movimento e supporto alla genitorialità

• Gruppo di cammino: passeggiate guidate che si svolgeranno nelle ore pomeridiane con adolescenti e/o bambini e genitori);

• Gruppo di cucina e salute per adolescenti

• Gruppo di cucina e salute per genitori;

• Laboratorio del gusto per bambini.

I Gruppi cucina e il Laboratorio del gusto si svolgeranno presso la Cucina didattica del Sian (Via Bambino, 32).