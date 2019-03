Nuovo film di Pif nelle sale “Momenti di trascurabile felicità”, il nuovo film di Daniele Luchetti interpretato da Pif e Thony, è da poco nelle sale ma sembra aver generato un entusiasmo diffuso.

Nuovo film di Pif nelle sale: la sinossi

La trama è al tempo stesso un mix di malinconia e comicità, Paolo (interpretato da Pif) è un ingegnere che per errore viene portato nell’aldilà , e l’ufficio smistamento anime (che non ha nulla da invidiare ai disorganizzati uffici pubblici) lo rimanda a casa per altri 92 minuti senza che nessuno sia consapevole di nulla. La pellicola è stata finanziata anche dalla Film commissione della Regione Siciliana ed è stata ispirata a due libri editi Einaudi “Momenti di trascurabile felicità” e “Momenti di trascurabile infelicità”, scritti da Francesco Piccolo, co-sceneggiatore insieme al regista, Daniele Luchetti.

“Ho girato a Palermo perché è una città desiderabile, sempre in crescita – ha affermato il regista – a differenza della mia città Roma che è diventata un disastro”.

Pif invece ci tiene a sottolineare che il film: “”Non parla di mafia, racconta una città oramai piena di ristoranti, alberghi e luoghi di ritrovo che lavorano a pieno ritmo con una continuità inaspettata”.

“Sono contenta di aver interpretato il ruolo di una donna, senza isterismi, che decide di accettare un patto tacito col marito fatto di alcune bugie e molte accomodamenti, in una logica matrimoniale che ho sperimentato in molte mie amiche con i loro partner” ha affermato Thony, protagonista femminile del film.

Palermo risalta nella pellicola :”Finalmente la città di Palermo è coprotagonista di una favola, in una alternanza di elementi dolci e amari, al di fuori dei cliché e degli standard a cui un’altra cinematografia ci ha abituato” ha detto Alessandro Rais, responsabile della Sicilia Film Commission.

Il film fa riflettere sull’importanza delle piccole cose, che spesso diamo per scontate ma che costituiscono la base delle nostre felicità. Usciti dalla sala rivaluterete ogni attimo della vostra esistenza.