Nuovi spazzaneve. La Regione Siciliana potenzia l’operatività delle proprie strutture da adibire nelle zone montane o in caso di calamità. L’ultima novità giunge dal Corpo forestale regionale con l’acquisto di due nuovi accessori meccanici in grado di sgomberare le strade dalla neve .

Si tratta del ‘vomere sgombraneve’ e della ‘turbofresa’ che possono essere utilizzati se agganciati agli autocarri ‘Unimog 500’, già dislocati nelle province di Palermo, Catania e Messina.

“Dotiamo il Corpo forestale, già altamente specializzato e presente su tutto il territorio regionale – evidenzia il governatore Nello Musumeci – di strumenti utili a garantire, in tempi brevi e con grande efficacia, la piena e sicura percorribilità dei collegamenti viari in presenza di neve” .

Nuovi spazzaneve, impiegati per rendere fruibile la percorribilità tra Petralia, Polizzi Generosa e Piano Zucchi

Al momento, le nuove attrezzature sono state posizionate a Castellana Sicula – sede di uno dei distaccamento forestali nel comprensorio madonita – per essere utilizzate in particolare a Piano Battaglia, ma anche per rendere fruibile la percorribilità tra Petralia, Polizzi Generosa e Piano Zucchi. All’occorrenza potranno essere montate anche sugli altri due Unimog.