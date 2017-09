Dopo le dimissioni di Carlo Vermiglio arriva un nuovo assessore all’Ars. Lo annuncia in una nota Rosario Crocetta.

La presentazione a Messina

Si tratta di Aurora Notarianni, avvocato di origini calabresi, ma messinese di adozione. Il nuovo assessore ai Beni Culturali verrà presentato ufficialmente lunedì 18 settembre, alle ore 11:00, presso il Museo regionale di Messina, dal presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta. Solo qualche giorno fa Forza Italia, attraverso le parole del suo capogruppo, aveva diffidato Crocetta dal fare nuove nomine, visto che ci troviamo ormai a fine legislatura.

“Diffidiamo il presidente della Regione dal procedere alla nomina di un nuovo assessore ai Beni culturali in sostituzione di Carlo Vermiglio, le cui dimissioni sarebbero ormai imminenti– aveva dichiarato Marco Falcone capogruppo di Forza Italia all’ARS -. A cinquanta giorni dal voto, Crocetta eviti di chiudere nel peggiore dei modi la sua esperienza a Palazzo D’Orleans, e tenga per sé la delega. Avendo ormai perso la credibilità di governo, cerchi almeno di non perdere la dignità personale”.