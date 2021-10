Un tremendo nubifragio si è abbattuto ieri sera a Siracusa. La città è stata interessata da allagamenti, alberi caduti e crolli. Un anziano di 75 anni è stato colpito da infarto, forse collegato alla paura del maltempo e un altro è stato folgorato durante il temporale ed è stato ricoverato al Pronto Soccorso, ma non è in condizioni gravi.

Moltissime le chiamate ai Vigili del Fuoco e numerosi gli interventi della Protezione Civile, soprattutto per liberare automobilisti rimasti intrappolati a causa dell’acqua alta.

Per precauzione sono stati evacuati cinque nuclei familiari sono nella zona della Borgata dopo che l’acqua ha allagato le loro abitazioni situate a pianterreno.

Le maggiori criticità si sono registrate in via Vittorio Veneto, viale Paolo Orsi, viale Teocrito e in via Calabria è crollato un muro danneggiando le auto in sosta. Paura tra i residenti e i tanti automobilisti rimasti intrappolati, alcuni sono saliti sui tetti delle proprie auto per mettersi al sicuro. Tante le chiamate ai vigili del fuoco.

I maggiori disagi nelle Sicilia Orientale. Il maltempo è stato preannunciato dal bollettino diffuso dalla Protezione Civile p er rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16 di ieri alle ore 24 di oggi (sabato 23 ottobre). Si prevede un livello di allerta gialla. In particolare, si legge nell’avviso, si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sui settori occidentali. Venti tendenti a forti orientali sui settori meridionali, con rinforzi di burrasca dalla sera”.

Un’improvvisa tempesta si è abbattuta tra Catania, Enna e Messina. La strada statale 190 “Delle Solfare” è stata chiusa al traffico dal km 50,600 al km 52,000, in località di Butera, in provincia di Caltanissetta, a causa del fortissimo vento e della pioggia.

La situazione è in continua evoluzione e anche a Palermo e Trapani la Protezione Civile Regionale ha diramato l’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, in particolare nella giornata di oggi.