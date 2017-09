Il Teatro del Fuoco i prossimi 28 e 29 settembre si esibisce sulla grande madre Etna e concludere la stagione estiva a “La notte europea dei Vulcani”.

Sull’Etna il Teatro del Fuoco

Sono “Fire & Light” ed “Energy” le due performances che segnano la chiusura del tour estivo del Teatro del Fuoco e della stagione estiva siciliana sulla grande madre Etna, vulcano più alto d’Europa dove il Teatro del Fuoco si è già esibito nel 2010.

Il primo appuntamento con il Teatro del Fuoco è giovedì 28 settembre a Nicolosi alle ore 19.30, nella Piazza Vittorio Emanuele, con la performance “Fire & Light”, una coreografia che trasforma dolcemente le sue forme verso immagini che rapiranno lo spettatore con fuoco e luci in un viaggio di colore e calore.

Venerdì 29 settembre in occasione de “La Notte Europea dei Vulcani”, a Linguaglossa, gli artisti internazionali del Teatro del Fuoco si esibiranno con “Energy”, uno spettacolo in cui il fuoco è simbolo di forza e potenza, fatto da dinamiche coreografie che si ampliano in perfetto sincrono lasciando il pubblico col fiato sospeso in uno show frizzante, giovane ed elegante. L’evento si svolgerà presso il Colonnato dei Domenicani della Casa Albergo San Tommaso alle ore 22.00.

Cos’è “La Notte Europea dei Vulcani”

“La Notte Europea dei Vulcani”, è un’iniziativa internazionale organizzata nel mondo della ricerca scientifica vulcanologica in concomitanza alla “Notte Europea dei Ricercatori”, e si svolge contemporaneamente in Spagna: a Fuencaliente de la Palma, Ingenio, Pájara, La Orotava nelle Isole Canarie, a Ciudad Real nella regione di Castiglia – La Mancia, a Olot in Catalogna. In Italia: a Bologna, Catania, Linguaglossa, Napoli, Pisa, Stromboli, Vulcano. In Portogallo a Lagoa e Ponta Delgada. A Portsmouth in Inghilterra, a Parigi, Budapest, Potsdam in Germania, Fogo e Praia a Capo Verde.

Gli appuntamenti di settembre del Teatro del Fuoco sull’Etna sono stati programmati dall’Assessore Antony Barbagallo per promuovere il territorio con appuntamenti di qualità internazionali, come annunciato ad inizio estate. Il Teatro del Fuoco, è uno dei principali strumenti di promozione turistica, – ha dichiarato l’assessore Anthony Barbagallo – che rende la Sicilia protagonista del mondo abbracciando turisti di tutte le etnie ed età”.

“Promuoviamo la cultura – dichiara Amelia Bucalo Triglia produttrice dell’evento – attraverso eventi unici ed emozionali che creano partecipazione raccontando valori positivi strettamente connessi all’energia vulcanica. Lo spettacolo è la punta di contatto con il pubblico per farti sognare stimolandoti a fare.

Il Teatro del Fuoco continua gli appuntamenti del decimo anno di attività che ha avuto inizio con successo con lo show “10” del 1 agosto a Palermo con la mostra fotografica “Fuoco Sicilia”, per la sezione Teatro del Fuoco Focus, allestita in diversi punti chiave di Palermo e della Sicilia, nelle isole Eolie ed Egadi, a Trapani e Catania, visitabile fino al 21 ottobre. E ancora Teatro del Fuoco Food, sezione alla dieta mediterranea grazie all’estro creativo degli chef siciliani Gigi Mangia (Palermo), Ristorante da Filippino (Lipari), Officina Gastronomica Resort (Trapani), Osteria Pane, Olio e Sale (Mascalucia ) e Teatro del Fuoco Letteratura, sezione dedicata ai giovani scrittori ed editori.

Il decennale del Teatro del Fuoco

2008 – 2017 – Un anniversario importante che celebra 10 anni di successo ininterrotto del progetto artistico, ideato da Amelia Bucalo Triglia, nato per raccontare l’anima e la bellezza passionale dell’Italia e valorizzare il territorio delle Isole del Mediterraneo e i suoi siti Patrimonio Unesco, attraverso l’arte del fuoco applicata alla danza e al mimo ed acrobatica in unica coreografia. Un linguaggio corporeo di sensualità e fascino, un mix di linguaggi espressivi che parlano di passione e bellezza.

Inserito nell’elenco dei 12 festival più cool al mondo per cui vale la pena fare un viaggio grazie al riscontro dei tour operator internazionali. Fuoco è vita, energia, conservazione, forza creatrice è un indimenticabile viaggio evocativo fra suggestioni e rappresentazioni di altissimo livello portate in scena da artisti che provengono da Germania, Polonia, Argentina, Israele, Spagna, Italia, al vertice mondiale nelle loro rispettive discipline.

Artisti dalle diverse identità, costumi dai colori sgargianti, muscoli e forme sinuose insieme in coreografie e scenografie infuocate e messaggi che riportano all’unità, multiculturalità, condivisione, rispetto, hanno fatto si che il Teatro del Fuoco diventasse brand testimonial della cultura italiana nel mondo e prodotto di marketing turistico culturale innovativo di alta qualità. La sua forza riesce a incrementare la notorietà dei nuovi siti, così come dal 2008 le Isole Eolie, catalizzando l’attenzione del turismo e della cultura internazionale.

