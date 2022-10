Notte di Zucchero 2022, a Catania l’1 e 2 novembre ritorna la festa

La conoscenza delle tradizioni della propria Terra dovrebbe far parte del bagaglio culturale di ciascuno ed è per questo motivo che l’Associazione Notte di Zucchero si spende perché le tradizioni legate alla Commemorazione dei defunti in Sicilia non vengano perdute.

Dal 31 ottobre al 2 novembre a Palermo la “Notte di Zucchero”, la festa che rievoca la notte in cui i defunti tornano a trovare i loro cari, festeggia la sua decima edizione sempre sotto l’appassionata direzione artistica di Giusi Cataldo, ideatrice della festa e del progetto di valorizzazione di questa tradizione, mentre l’1 e 2 novembre “Notte di Zucchero” ritorna a Catania con la consueta organizzazione dell’Associazione Kids Trip di Bianca Caccamese.

Dopo 2 anni di attività ridotte, a causa dell’epidemia Covid, quest’anno Notte di Zucchero a Catania prevede di nuovo un momento di festa in piazza, anzi in strada. La novità di questa edizione è, infatti, la parata di artisti e musicisti a cura dell’associazione Gammazita, che si terrà giorno 1 novembre dalle 10:30 alle 13 lungo la via Etnea. Una festa chiassosa e colorata per dare il bentornato ai mutticeddi che tradizione vuole che la notte tra l’1 e il 2 novembre portino doni e dolciumi ai bambini siciliani.

Dopo questa anteprima festosa di giorno 1 novembre seguiranno, mercoledì 2 novembre dalle 17 alle 20, le performance più raccolte dentro il Palazzo Centrale dell’Università e il Palazzo Sangiuliano, entrambi in Piazza Università.

Il portico attorno al bellissimo chiostro del Palazzo Centrale dell’Università ospiterà le performance itineranti dell’Associazione Danza Accademica TMB di Silvana Lo Giudice e dell’attrice Iridiana Petrone insieme agli artisti della Bottega Cartura.

Queste performance si susseguiranno seguendo il filo di una immaginaria caccia al tesoro, ispirata a questo giorno in cui tutti i bimbi ricevono i regali da parte dei parenti che non sono più vicini a loro. Le ballerine, daranno il benvenuto agli spettatori, con una performance allegra e gioiosa, danzando sulle musiche di Franz Lehar con la coreografia di Giorgia Torrisi. Dopo sarà il momento dei racconti, affidati all’attrice Iridiana Petrone che con la sua bravura e la sua passione partecipa alla festa “Notte di Zucchero” a Catania sin dalla prima edizione. I racconti itineranti di Iridiana quest’anno saranno accompagnati dalla presenza delle opere e degli artisti della Bottega Cartura, che contribuiranno a creare un’atmosfera magica e sognante.

In contemporanea a queste performance, dentro il cortile del Palazzo Sangiuliano ci sarà il Giorgioliere, anche lui presenza costante alla festa Notte di Zucchero, con il suo spettacolo “Aporia”: una fusione di numeri di giocoleria sperimentale ed equilibrismo, accompagnati dall’irresistibile verve clownesca.

Per assistere a tutte le performance, sia a Palazzo Centrale che a Palazzo Sangiuliano, sono previsti tre turni, uno ogni ora a partire dalle 17, l’ingresso è gratuito ma è necessario prenotare sul sito kidstrip.it nella sezione eventi.

L’evento è finanziato dall’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e dell’identità Siciliana e ha il patrocinio dell’Università degli studi di Catania.

Prepariamoci dunque a questi due giorni di festa, la mattina dell’1 novembre con la parata in via Etnea e il pomeriggio del 2 novembre con gli spettacoli nei Palazzi di Piazza Università, all’insegna dei ricordi di una tradizione siciliana che dobbiamo mantenere viva.