La tournée europea di Nino D’Angelo fa tappa sotto l’Etna il 24 novembre (Teatro Metropolitan) e il 25 novembre a Palermo (Teatro Golden). Continua la “festa” per i 60 anni dell’artista. La scaletta ripercorrerà le fasi salienti della sua carriera dagli indimenticabili successi degli anni Ottanta a oggi. L’artista assicura: “La tournée sarà una grande festa popolare dove divertirci insieme”.

Festa per i 60 anni di Nino D’Angelo

Dopo aver festeggiato l’arrivo del 2017 in piazza a Palermo con un emozionante concerto, Nino D’Angelo conferma il suo fortissimo legame con la Sicilia portando il “Concerto 6.0” in tour anche sull’isola. Con l’obiettivo di prolungare la festa per i suoi 60 anni, iniziata il 24 giugno con lo straordinario live che ha tenuto allo stadio San Paolo di Napoli (3 giorni dopo il suo compleanno).

Tra le numerose tappe 2017 anche Palermo e Catania

D’Angelo, impegnato dal 5 ottobre in un tour europeo (sold-out le date di Milano, Torino e Roma), sarà venerdì 24 novembre in concerto al Teatro Metropolitan di Catania e sabato 25 al Teatro Golden di Palermo. Per seguire tutti gli aggiornamenti, basta collegarsi al sito ufficiale dell’artista (www.ninodangelo.com) o visitare la sua pagina facebook. Ne “Il Concerto 6.0” D’Angelo ripercorrerà una straordinaria carriera tra musica, cinema e teatro, che ha fatto di Nino uno degli artisti più amati e di riferimento per le generazioni successive d’interpreti.

Da wuaglione di San Pietro a Patierno al successo

“Il tour sarà una grande festa popolare, verace, dove divertirci tutti insieme, con un concerto ricco di canzoni che mi hanno visto crescere, a cominciare da quelle degli anni Ottanta”. Un concerto, questo, dove Nino D’Angelo proporrà, accompagnato dal suo gruppo musicale, i successi di una carriera lunga più di 40 anni e che da “San Pietro a Patierno” lo ha portato a essere uno degli artisti più apprezzati da pubblico e critica.

40 anni di hit in un solo concerto

Uno show dove le hit degli anni ’80 (“Nu jeans e na maglietta”, “Maledetto treno”, “Sotto ‘e stelle”) e degli anni ’90 (“Mentecuore”, “Nun te pozzo perdere”, “Carezza luntana”) si sposeranno con le canzoni degli anni successivi che hanno visto Nino maturare artisticamente, fino alla “svolta” sociale, etnica, cosi definita dalla critica (“Senza giacca e cravatta”, “Jammo ja’”, “Jesce sole”). Nel corso degli show, saranno anche riproposte alcune delle immagini video più belle ed emozionanti del concerto-evento dello scorso 24 giugno al San Paolo di Napoli.

2018 ricchissimo: seconda tournée e triplo cd

Nel 2018, poi, al via la seconda parte del tour. Venerdì 16 febbraio Nino D’Angelo sarà al Teatro Tenda PalaPartenope di Napoli. La tournée toccherà anche Lugano (9 febbraio) e Zurigo (10, 11 e 12 febbraio, al Volkshaus) e altre città d’Europa. Il “Concerto 6.0” fa parte di un progetto che proseguirà nei mesi a seguire, culminando presto in un triplo cd che conterrà il dvd dello show tenuto al San Paolo; un disco di inediti, e uno con i maggiori “insuccessi di Nino D’Angelo”.