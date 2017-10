Nazioni scomparse e nate. Il mondo è diviso in confini arbitrari che creano e distruggono paesi con un semplice golpe geopolitico. Il problema, soprattutto per coloro che aspirano a studiare l’esatta posizione di tali confini è che cambiano di continuo nel corso degli anni. Nella misura in cui ci sono nazioni scomparse e nate. Mettiamo le cose in ordine e vediamo un po’ quali sono queste nazioni scomparse e nate.

Nazioni nate negli ultimi anni:

-Nel 2011, nasce il Sud Sudan , in Africa, che si staccò dal Sudan.

-Nel 2008, è nato il Kosovo , in Europa, che ha ottenuto l’indipendenza dalla Serbia.

-Nel 2006, nasce il Montenegro e la Serbia , in Europa, entrambi membri della ex Repubblica federale di Iugoslavia.

-Nel 2002, nasce Timor Est nel sud est asiatico, che ha ottenuto l’indipendenza dall’Indonesia.

-Nel 1997, nasce la Repubblica democratica del Congo , Africa, precedentemente conosciuto come Zaire.

-Nel 1994, nasce Palau , Sud Pacifico, che divenne indipendente dagli Stati Uniti.

-Nel 1993, nascono tre paesi: Repubblica Ceca , parte della ex Cecoslovacchia, l’ Eritrea , che ha ottenuto l’indipendenza dall’Etiopia, e la Slovacchia , nata dalla ex Cecoslovacchia.

-Nel 1992, nasce la Bosnia ed Erzegovina , ex Repubblica federale di Iugoslavia.

-Nel 1991, sono nati molti paesi che facevano parte dell’Unione Sovietica: Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan . Anche l’Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Estonia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan e Lettonia . Anche Germania Est e Ovest furono riunificate e nacque la Germania. E nel Sud del Pacifico, nacquero le Isole Marshall, che ottennero l’indipendenza dagli Stati Uniti insieme alla Micronesia, che fece lo stesso.

-Nel 1990, nasce la Lituania (indipendenza dall’ ex Unione Sovietica), Namibia (indipendenza dal Sudafrica) e Yemen (unificazione dello Yemen del Nord e Yemen del Sud).

-Nel 1980, è nato il Brunei nel Sud-Est asiatico, che ha ottenuto l’indipendenza dal Regno Unito, il Belize , America Centrale, indipendenza sempre dal Regno Unito, e Vanuatu , Sud Pacifico, che divenne indipendente dalla Gran Bretagna e dalla Francia.

10 Nazioni scomparse:

I 10 paesi che sono scomparsi nel secolo scorso:

-Bengala , che si trovava nel sud est asiatico, era un regno indipendente 1338-1539. Oggi, tuttavia, si divide tra Bangladesh e India.

-Huron Confederazione in Nord America, è stata una nazione indigena della regione dei Grandi Laghi nell’ attuale provincia dell’ Ontario in Canada.

-Repubblica olandese , che era una confederazione di Stati che fu costituita nel 1581 ed è durata più di 200 anni.

-Champa , nel sud-est asiatico, che ha cessato di esistere nel 1832, quando il Vietnam ha completamente annesso quei territori.

-Gran Colombia , in Sud America, che era una coalizione di Colombia, Panama, Venezuela ed Ecuador. Gli ultimi due sono stati separati nel 1830.

-Hawaii ha cominciato ad essere stato degli Stati Uniti solo nel 1898, quando ha cessato la sua indipendenza.

-L’ex Ducato di Prussia , che comprendeva gran parte del nord della Germania e della Polonia occidentale, fu annessa alla Germania nel 1933.

-Siria ed Egitto sono state fuse in un unico paese, nel 1958, come Repubblica Araba Unita. La Siria ha lasciato l’alleanza nel 1961.

Sotto l’aspetto turistico è interessante recarsi in questi luoghi che prima godevano dello status di vera e propria nazione, in quanto è ancora possibile visitare e godere di alcune meraviglie appartenute ad antiche civiltà.