Nautika Concept organizzerà un evento e dei concorsi per l’UNWTO World Tourism Day 2017 che si terrà il 27 settembre 2017.

Un evento virtuale in occasione della Giornata mondiale del Turismo

Questo evento è un evento virtuale collegato allo sviluppo del turismo sostenibile, disponibile per tutto il mondo tramite internet e lanciato in parallelo dalla Francia, Italia (Sicilia) e Turchia. Nel giorno del turismo mondiale NAUTIKA lancerà una mostra virtuale e due concorsi aperti dal 27 settembre al 27 ottobre 2017. Un concorso è aperto al pubblico (adulti e bambini) e invita i partecipanti a esprimere attraverso un disegno, il modo in cui il turismo sta contribuendo a uno o più dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU.

L’altro concorso invita i professionisti ad inviare informazioni sul miglior progetto turistico sostenibile sviluppato nella loro zona. Entrambi i concorsi assegnano premi alle migliori idee per ogni categoria di partecipanti. In parallelo, il team di designer Nautika creerà un abito Nautika originale con un modello ispirato alle iniziative del turismo sostenibile del Qatar, mentre Qatar ospita quest’anno la celebrazione ufficiale della Giornata mondiale del turismo 2017. Il processo di creazione verrà rivelato sulle pagine social media di Nautika. Tutte le informazioni e il programma dettagliato saranno disponibili su: www.nautikaconcept.wordpress.com e le pagine social media.

Perché Nautika Concept e UNWTO World Tourism Day?

La Giornata Mondiale del Turismo di quest’anno organizzata dall’UNWTO festeggia il turismo sostenibile come strumento di sviluppo e invita i viaggiatori a rispettare la natura, la cultura ed i loro ospiti, nonché incoraggia le persone a diventare ambasciatori di un futuro migliore. Noi a Nautika vogliamo costruire un futuro migliore e più colorato per i nostri figli attraverso vestiti e modelli che “educano” verso un viaggio rispettoso. Perciò aderiamo alla missione di WDTO come obiettivo comune per incoraggiare i viaggiatori di tutto il mondo a “essere il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”. Invitiamo tutti i viaggiatori e le menti curiose a partecipare al nostro evento del turismo mondiale lanciato il 27 settembre 2017.

A proposito di Nautica Concept

Nautika Concept è un progetto creativo e digitale che promuove l’educazione e la resposabilità culturale ed ambientale attraverso vestiti di design dei bambini con significato culturale. Nautika Design è la linea di abbigliamento per bambini che si occupa di innovazione, sostenibilità, istruzione e consapevolezza ambientale. È soprattutto un prodotto “souvenir” unico per i turisti, da comprare e portare a casa o offrire, in quanto è collegato all’identità locale del territorio visitato.