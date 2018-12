Natale a Catania. Catania è pronta per il countdown alle festività natalizie. E, quest’anno, ancora di più visto che il Pop Up Market Sicily ha pensato bene di organizzare un evento lungo 14 giorni e pieno di creatività e innovazione.

Dal 14 al 27 dicembre 2018, il “XMAS Factory” animerà il Giardino Bellini di Catania con un percorso speciale tra handmade, vintage, modernariato, dischi, bici, libri, poster, design, second hand, curiosità di ogni genere, collezioni private e i migliori negozi vintage della Sicilia.

E grande protagonista sarà il food con un’area permanente che, durante tutti i giorni della manifestazione, offrirà al pubblico un temporary market dove gustare ottimo street food pronto ad esaltare i sapori ed i valori della tradizione. Un concept market, quindi, che regalerà al pubblico una nuova esperienza di shopping e convivialità.

Natale a Catania: appuntamenti con musica, eventi tematici, jam session, concerti e workshop

Ad intrattenere, poi, grandi e piccini, anche un ricco calendario di appuntamenti con musica, eventi tematici, jam session, concerti, workshop, laboratori per i bimbi ad accesso gratuito e novità assoluta, ogni giorno un Guest Chef sarà ospite della Factory. Ad inaugurare la XMAS KITCHEN sarà la Chef Bianca Celano.

“Xmas Factory rappresenta in pieno lo spirito di condivisione che abbiamo sollecitato rispetto al momento che la città sta attraversando: ciascuno dia il suo contributo per tenere accese le luci sulla città – commenta il Sindaco di Catania, Salvo Pogliese -. Il Pop Up Market è ormai uno degli eventi più radicati nel vissuto della città, questa extended versione natalizia animerà la Villa Bellini per due settimane, con tante iniziate nuove accanto a quelle tradizionali del Pop Up, molte delle quali rivolte ai nostri bambini”.

ORARI

Dal 14 al 27 DICEMBRE 2018

Dal lunedì al giovedì -> 11.00 / 21.00

Venerdì – domenica -> 11.00 / 23.30

Sabato -> 11.00 / 00.00

Giorno 24 dicembre -> ore 10.00 – 15.00

Giorno 25 dicembre -> ore 17.00 – 23.00

Giorno 26 dicembre -> ore 11.00 – 23.00