Al via “I cantieri dell’identità. Paesi, Borghi e piccole patrie di Sicilia”, un progetto utile a valorizzare i piccoli centri siciliani, fortemente voluto dall’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà. L’obiettivo è quello di monitorare e mettere in rete, in un circuito virtuoso di sinergie e collaborazioni, le identità locali siciliane, con particolare riferimento ai paesi con una popolazione inferiore ai diecimila abitanti.

Durante l’evento sono previsti nove incontri, uno per ognuna delle province siciliane coinvolte e saranno invitati i sindaci dei comuni interessati e le singole realtà protagoniste come i parchi, i GAL e altre realtà associative dei diversi contesti coinvolti.

Il primo incontro si svolgerà sabato 17 ottobre nel Castello Aragonese di Montalbano Elicona, per la provincia di Messina. Previsti vari interventi tra cui quello dell’Assessore alle Autonomie Locali Bernardette Grasso, del vicepresidente nazionale dei “Borghi più belli d’Italia” e Pippo Simone.

A seguire appuntamento a Siracusa e Agrigento, rispettivamente il 31 ottobre a Palazzolo Acreide e il 14 novembre a Sambuca di Sicilia. Il percorso proseguirà nelle altre province dal gennaio 2021 e terminerà in estate.

“Ripartire dalle identità. Dai paesi che sono il cuore della nostra storia e della nostra tradizione – dichiara Samonà – valorizzare quelle “piccole patrie di Sicilia” che non vanno solamente tutelate e preservate, ma soprattutto messe a sistema, perché diventino punte di diamante di una grande strategia di economia culturale”.

