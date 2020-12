L’obiettivo è quello di fare sistema, superando la nota ed antica tendenza, molto nostrana, all’individualismo e favorendo, invece, l’aggregazione tra i consorzi a marchio IGP, DOC e DOP siciliani, al fine di valorizzare e promuovere le produzioni agricole e agroalimentari di qualità certificate e i territori che le esprimono.

“Un’idea divenuta realtà – racconta Bandiera – Qualche settimana fa, durante una partecipata riunione, dopo averli appositamente chiamati a raccolta, lanciai la proposta di mettere insieme i Consorzi di Tutela siciliani, in un’unica associazione, per meglio organizzare, promuovere e rappresentare gli interessi e gli obiettivi dei consorzi che mettono insieme le aziende siciliane produttrici di eccellenze. Da lì, in breve, attraverso un apposito avviso, abbiamo dotato i nostri consorzi, di un utile strumento di supporto, anche finanziario”.

Soddisfazione e apprezzamento è stato espresso da parte dei Consorzi, per aver condiviso con l’assessore Bandiera e con i vertici del dipartimento agricoltura quest’idea, oggi divenuta concreta, che ha saputo interpretare tali esigenze, aprendo un confronto fra tutti i soggetti interessati: Consorzi, Associazioni e Filiere produttive che stanno adottando il marchio QS – Qualità Sicura, garantita dalla Regione Siciliana.

“Complimenti e auguri di buon lavoro a tutti i consorzi aderenti, alla neonata associazione, che hanno voluto cogliere questa nuova sfida ed importante opportunità – ha affermato Bandiera – adesso avanti, insieme, verso la ulteriore valorizzazione delle nostre produzioni di qualità e la promozione delle eccellenze siciliane in tutto il mondo”.

LEGGI ANCHE

CORONAVIRUS, I DATI IN SICILIA DEL 19 DICEMBRE

SMANTELLATA RETE DI CORRIERI DROGA A PALERMO