A Palermo è stata inaugurata la sede elettorale di Diventerà Bellissima. Era presente il candidato alla presidenza della Regione, Nello Musumeci, il quale ha parlato del Movimento 5 stelle.

“Una delle differenze tra noi e i grillini è che loro fanno politica per moda e noi la facciamo con stile. Non intendiamo assolutamente speculare su una vicenda che è tutta interna e che attiene metodi applicati da quella classe dirigente. Abbiamo soltanto rispetto per gli elettori che hanno votato 5Stelle e che pensavano di farlo quest’anno. Sono convinto che anche questo episodio servirà per un momento di riflessione”.

Musumeci ha inoltre risposto a Rosy Bindi sull’analisi delle liste presentate dalle coalizioni

“Quindici giorni fa avevo lanciato un appello a tutte le forze politiche affinché si attenessero a scrupolosi di responsabilità nella composizione delle liste. Non serve soltanto capire una incompatibilità con il codice penale ma occorre verificare se ragioni di opportunità politica possano spingere i partiti a invitare qualcuno a fare un passo indietro. Per fortuna in democrazia la prima selezione la fanno i partiti la seconda i cittadini”.