Continua il tour del candidato alla presidenza della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Oggi il politico ha fatto tappa a Capo D’Orlando (ME). Parlando con i giornalisti, ha espresso piena vicinanza alla forze dell’ordine, ma ha anche ribadito la necessità di un potenziamento degli organici in una zona, come quella dei Nebrodi, particolarmente dedilicata, in cui, secondo quanto dichiarato da Musumeci, sarebbe assolutamente necessaria una maggiore presenza dello Stato.

Il tema della sicurezza

“In tutta la Sicilia, ma soprattutto qui sui Nebrodi, mi sento di ribadire tutta la mia vicinanza alle forze dell’ordine. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza sono in prima linea e svolgono una missione di eroismo quotidiano. Ma l’emergenza del contesto, per quello che è accaduto qui lo scorso anno, impone una presenza costante dello Stato” Musumeci ha inoltre specificato che “in questo territorio a causa della mancanza di uomini e mezzi, dello smantellamento del Corpo forestale, voluto dalla Regione, oggi più che mai occorre tenere alta la guardia determinando un potenziamento degli organici”.

“Il tema della sicurezza – ha concluso Musumeci – resta centrale e militari ed agenti, ma anche sindaci ed amministratori locali hanno bisogno di percepire che le Istituzioni ci sono sempre”.