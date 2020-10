Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, è intervenuto all’evento “Innovation Days” del Sole 24 Ore, esprimendo critiche verso la macchina regionale e la sua efficacia.

“La Regione è stata la più grande industria per 70 anni; si poteva entrare anche senza concorsi, con un biglietto da visita, con una telefonata. E non avere il coraggio di dirlo è davvero criminale. Avevamo 19.000 dipendenti: 5000 sono andati in pensione, ne abbiamo 13.000 e il 50% appartiene alla fascia A e B, assolutamente non funzionali a rendere efficiente la macchina regionale”.

“Qui non si fa un concorso dal 1991. Il più giovane ha 58 anni – continua Musumeci -. Non è gente digitalizzata, non è gente abituata a lavorare in un contesto assolutamente diverso, competitivo, come richiede oggi la pubblica amministrazione”.

“Ho detto che l’80% dei dipendenti regionali è assolutamente inutile alle funzioni programmatiche della Regione. Lo ripeto. Anche.se siamo passati dall’ 80 al 70% grazie al cielo. Il mio obiettivo è di arrivare almeno al 50%

LEGGI ANCHE

L’OSPEDALE DI PETRALIA DEDICA 100 POSTI LETTI AI PAZIENTI COVID