Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci è stato, nel pomeriggio, in visita istituzionale nel Comune di Valderice, in provincia di Trapani. Ad accogliere il governatore al municipio di piazza Sandro Pertini, il sindaco Francesco Stabile e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Pagoto. Presente, tra gli altri, l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano.

Musumeci si è poi soffermato con la giunta comunale e i capigruppo consiliari e successivamente, insieme al primo cittadino, si è recato nella frazione marinara di Bonagia, dove sarà realizzato il nuovo porto, finanziato di recente dalla Regione con 31 milioni di euro.

“Questa è una struttura che attende da tempo di essere valorizzata – dichiara il presidente Musumeci – ed è rientrata nei programmi di recupero del governo regionale, che per la portualità minore ha investito oltre 150 milioni. La Sicilia è tra le prime sette località al mondo per preferenza turistica; il tema serio è adeguare le strutture e i servizi a questa rinnovata e accresciuta attenzione verso la nostra Isola. La competizione non si fa solo col mare e col sole, ma con la qualità dei servizi e delle infrastrutture. Servono collegamenti celeri e il coinvolgimento pieno dei privati. La sfida si può vincere e la svolta è già cominciata”.