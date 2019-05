Musical su Falcone e Borsellino a Palermo, lo spettacolo andrà in scena giovedì 23 maggio ore 21:00 al teatro Jolly di Palermo (in occasione dell’anniversario della strage di Capaci) e sabato 25 maggio al teatro Roma di Bagheria.

Un grosso evento a livello istituzionale che vanta il patrocinio dell’ARS (Assemblea Regionale Siciliana). Si tratta inoltre del primo musical su Falcone e Borsellino in Europa.

L’occasione è il 27° anniversario della strage di Capaci, che cade appunto giovedì 23 maggio e l’appuntamento per la prima è alle ore 21:00 presso il Teatro Jolly di Palermo dove la compagnia “Teatro e Vita” di Palermo metterà in scena il grande musical “FalconeBorsellino” (regia del pluri-premiato Giuseppe Celesia).

Musical su Falcone e Borsellino: due figure esemplari nella lotta contro la mafia

Non è un errore di scrittura. Il musical s’intitola esattamente così: “FalconeBorsellino”, tutto unito, perché unite sono state, fino alla fine, queste due figure esemplari nella lotta contro la mafia. Due uomini, una sola mente proiettata verso il cambiamento radicale del modo di pensare di tutti i palermitani.

La storia comincia con lo scoppio della seconda guerra di mafia, intorno ai primi anni ’80 e si evolve con una panoramica sugli omicidi “eccellenti”, per poi soffermarsi sui rapporti sentimentali e familiari dei 2 protagonisti fino al’epilogo finale della loro uccisione da parte di Cosa Nostra.

La rappresentazione si sviluppa con un’interazione tra 14 cantanti-attori e un corpo di ballo (presenti sul palco) e personaggi virtuali (inseriti in apposite videoproiezioni girate dagli stessi artisti impegnati nel musical).

Musiche e testi: Giuseppe Celesia

Arrangiamenti: Alberto Puglisi

Coreografie: Federica Buscemi e Mirko Pezzer

L’ Associazione “Teatro e Vita”

L’ Associazione “Teatro e Vita”, costituitasi ufficialmente come associazione culturale nel 2000 e che ha come Presidente il regista/attore Giuseppe Celesia e come Vice-Presidente l’attore Alberto Puglisi, ha iniziato a collaborare con alcuni enti pubblici (Comune di Palermo per Assoteatri per diverse stagioni, Provincia di Palermo, Comune di Vittoria, Assemblea Regionale Siciliana – Fondazione Federico II), mettendo in scena opere di prosa drammatiche e brillanti e dedicandosi dal 2005 ad oggi anche alla realizzazione di musical.

Di seguito i più importanti lavori teatrali dell’associazione (tutti con la regia di Giuseppe Celesia)

-“La Patente” di Pirandello (1994)

-“La Giara” di Pirandello (1995)

-“L’uomo dal fiore in bocca” di Pirandello (1995)

-“Il berretto a sonagli” di Pirandello (1996)

-“Trappola per un uomo solo” di Robert Thomas (2001)

-“Lumìe di Sicilia” di Pirandello (2002)

-“Tre sull’altalena” di Luigi Lunari (2009)

-il musical “Esmeralda – la vera storia” (2009-2010), tratto dal romanzo “Notre – Dame de Paris” di Victor Hugo, con musiche originali composte da Giuseppe Celesia e arrangiate da Alberto Puglisi e Gabriella Polizzi.

-il musical “Giulietta e Romeo” (2011), di Shakespeare, con musiche di Cocciante

-il musical “La casa di Bernarda Alba” (2012) di Federcio Garcia Lorca

-“La gatta sul tetto che scotta” di Tennessee Williams (2017) con il quale Giuseppe Celesia ha vinto il premio come miglior attore protagonista al Primo Premio Teatrale Regionale della Fita e Manuela Donzelli ha vinto come miglior attrice protagonista al Premio Ulisse della Fita.

– “Il matrimonio perfetto” di Robin Hawdon (2017) vincitore del Premio Europa come miglior messa in scena di un testo europeo al Primo Festival di Palermo “Sipario è cultura”

-il musical “Cenerentola – tra fiaba e realtà”(2018), scritto da Giuseppe Celesia e Manuela Donzelli

– il musical “Silent Night” (2018), scritto da Giuseppe Celesia e da Manuela Donzelli, che trae spunto da un episodio storico realmente accaduto durante la prima guerra mondiale: la tregua di Natale del 1914.

– il musical “La Bella e la Bestia” (2019).

Gli ultimi 3 musical sono stati rappresentati anche durante i matiné per alcune scuole di Palermo, Bagheria e dintorni, riscuotendo un enorme successo da parte di bambini e ragazzi che ci hanno fatto tantissimi applausi, anche a scena aperta.

Il Musical “FalconeBorsellino”

Lo spettacolo già è andato in scena nel 2012 presso il teatro Golden di Palermo, presso Palazzo dei Normanni in occasione del ventennale delle stragi nell’ambito della rassegna “Mai Rassegnati” e successivamente al Parco Ninni Cassarà in occasione della nave della legalità (23 maggio 2013), riscuotendo grande successo.

“Non andiamo in scena per il pubblico, ma “con” il pubblico, perché il nostro intento, peraltro riuscito finora, è quello di trasmettere qualcosa di noi e del personaggio che interpretiamo a chi ci viene a guardare, emozionandoci insieme” spiega il regista.

E allora nasce l’esigenza di raccontare una storia vera, una storia nostra, che parli di noi palermitani, di come siamo fatti, di quanto abbiamo sofferto. Basterebbe cercare testi letterari che parlano della Sicilia e di Palermo… ce ne sono tanti… e invece la nostra mente vola poco indietro nel tempo, un tempo che non è “passato” ma ancora “presente”. Le idee di Falcone e Borsellino continuano a camminare sulle nostre gambe e noi vorremmo che camminassero su tante altre gambe.