Mercoledì 25 ottobre, alle ore 18:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), le Deva incontrano il pubblico e firmano le copie del disco 4.

‘4’, l’album di debutto firmato Le Deva

S’intitola ‘4’, proprio come il numero della componenti della band tutta al femminile, l’album di debutto firmato Le Deva. Uscito il 20 ottobre, il lavoro da studio è frutto del lavoro congiunto del quartetto composto LAURA BONO ( già vincitrice di un festival di Sanremo) GRETA ( seconda classificata ad Amici nel 2014/1015 dietro a Moreno), VERDIANA ( già un Sanremo e finalista ad Amici) e ROBERTA POMPA ( finalista di X Factor), tutte con già all’attivo propri progetti singoli. In scaletta c’è anche L’Amore merita, brano contro l’omofobia e a sostegno delle unioni civili.

Le Deva: “Siamo i quattro elementi della natura”

“Siamo i quattro elementi della natura – hanno detto loro – e insieme ci completiamo e bilanciamo”. La scaletta al completo dell’album è composta da un totale di dieci brani, da Semplicemente io e te fino a Tutte le notti, passando anche da Cose che si dicono e Il mago lo sa, rispettivamente con le collaborazioni di Gionny Scandal e Alessio Caraturo.

“Questo album – ha raccontato Verdiana Zangaro, già nel cast di Amici nel 2013 – è il frutto di un lavoro durato un anno e mezzo e che ci ha insegnato cosa significa fare musica in gruppo. Ci sono tanti ingredienti che si mescolano come i testi d’autore, la melodia italiana e il ritmo pop internazionale”. Oltre alla Zangaro, anche le altre componenti del gruppo hanno un passato da artiste soliste.

Se Greta Manunzi ha partecipato ad Amici prima di pubblicare l’album Ad ogni costo, Roberta Pompa viene invece dal mondo di X Factor (nel 2013 con la squadra di Mika) mentre Laura Bono ha alle spalle una vittoria a Sanremo Giovani nel 2005 con il brano Non credo nei miracoli, poi contenuto nel successivo album d’esordio. Nella formazione, la Bono è arrivata per ultima, prendendo il posto di Simonetta Spiri che ha invece deciso di non proseguire con le altre tre.

“Laura ha portato il rock’n’roll nelle Deva – hanno commentato le compagne di formazione – oltre all’esperienza che ha già avuto”. L’album ‘4’ è anche il frutto della collaborazione con un team di autori (Marco Rettani, Antonio Maggio e Nicolas Bonazzi) e della consulenza artistica di Zibba. Numeri alla mano, le quattro hanno raggiunto fino ad oggi la cifra di cinquantamila copie digitali vendute e sette milioni di visualizzazioni su YouTube con i video usciti fino ad ora.